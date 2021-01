Moscú "no tomará en cuenta" las presiones para liberar a Navalny

El portavoz del Kremlin dijo este martes (19.01.2021) que el gobierno ruso "no tomará en cuenta" los pedidos de Occidente para liberar al opositor ruso Alexei Navalny y afirmó que los llamados de éste a protestas masivas eran "ilegales". "Es un asunto completamente interno y no permitiremos que nadie se meta adentro", declaró a la prensa el vocero del Kremlin Dmitri Peskov.

"No podemos y no vamos a tomar en cuenta esas declaraciones" hechas en Berlín, París, Washington, Bruselas y Londres pidiendo la liberación de Navalny, insistió Peskov. El portavoz denunció además los "preocupantes llamados" del opositor, detenido al regresar el domingo a Rusia, a manifestantes masivas el sábado. "Esto podría sin dudas ser objeto de un análisis para determinar si no se trata de llamados a acciones ilegales", indicó.

Cualquier manifestación en Rusia necesita un acuerdo de las autoridades. Además, en una gran parte del país, incluyendo Moscú, las reuniones masivas están prohibidas por la pandemia. En relación a la opinión sobre Navalny del presidente Vladimir Putin, dijo que "las afirmaciones relativas a que uno tiene miedo al otro son una soberana tontería". Peskov reaccionó así a la afirmación de Navalni en las redes sociales desde la misma comisaría en la que se celebró la vista judicial de que el presidente ruso "tiembla de miedo" ante él y su pueblo. (afp/efe)