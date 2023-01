Moscú no aclara si Putin se presentará a la reelección en 2024

El Kremlin declinó el lunes (23.01.2023) aclarar si el presidente Vladimir Putin buscará la reelección en 2024 cuando finalice su mandato actual. "El presidente no ha hecho ninguna declaración sobre el asunto", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, cuando se le preguntó si Putin planeaba postularse para un nuevo mandato.

Los medios rusos han estado especulando sobre los planes de Putin para 2024, cuando se deben celebrar nuevas elecciones según las normas constitucionales de Rusia. Organizaciones de derechos humanos, observadores independientes y gobiernos occidentales han venido destacando que las elecciones rusas no son libres ni justas, ya que Putin anuló, exilió o encarceló a todos los principales opositores internos durante sus más de dos décadas en el poder. También ha habido denuncias de rellenos irregulares de papeletas generalizados que han sido desestimadas por el Kremlin.

Putin firmó en abril de 2021 una ley que le permitiría permanecer en el poder tras derogar el límite de dos mandatos seguidos. El presidente ruso estuvo en el cargo entre el 2000 y el 2008, después de lo cual se quedó como primer ministro bajo la presidencia de Dmitri Medvédev, y volvió a ser elegido presidente en 2021 y 2018. En noviembre de 2021 defendió su "derecho" a presentarse a la reelección. "No he decidido aún si lo haré o no, pero el simple hecho de que exista este derecho estabiliza la situación política interna", dijo entonces.

Discrepancias en Ramstein muestran "nerviosismo" de Occidente

El Kremlin aprovechó para cargar contra Occidente en su rueda de prensa telefónica diaria, después de la falta de acuerdo en la reunión del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania del viernes en Ramstein. "Todos estos malabares jurídicos que observamos, el intercambio de declaraciones entre las capitales europeas... Vemos cómo algunas capitales europeas, incluyendo a Varsovia, amenazan con aislar internacionalmente a Berlín", afirmó.

El secretario de Prensa de la Presidencia rusa indicó que "todo esto muestra cómo crece constantemente el nerviosismo entre los miembros de la Alianza Atlántica". Peskov arremetió contra la ayuda militar de Occidente a Ucrania al señalar que "todos los países que de un modo u otro participan en el bombeo de armamento y el incremento del nivel tecnológico militar de Ucrania serán responsables" y que el va "a pagar por todas estas acciones, por esta pseudo-ayuda, será el pueblo ucraniano".

lgc (rtr/efe)