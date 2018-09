Montaña rusa para eliminar cálculos renales

El urólogo David Wartinger confiesa que la idea original la tuvo un paciente suyo, quien le contó que "había ido a Disneylandia, allí se subió en una montaña rusa y a los pocos minutos de bajar, expulsó un cálculo renal".

Evidentemente los sacudones y movimientos durante el trayecto desprendieron los depósitos en el riñón del paciente y éste luego eliminó la piedra por medio de la orina.

Wartinger relata que el hombre tenía en total tres cálculos renales. Es así que después del éxito inesperado, se subió de nuevo a la misma montaña rusa y sucedió algo increíble. Luego del segundo recorrido se libró de la segunda piedra y al concluir el tercer viaje su riñón ya estaba totalmente libre de cálculos.

No cualquier montaña rusa sirve

Los médicos realizaron un modelo de silicona del riñón de este paciente, lo obstruyeron con migajas similares a cálculos renales y lo rellenaron con orina. Armados de este curioso modelo se subieron a una montaña rusa en Disneylandia. "Los primeros diez viajes fueron muy divertidos", recuerda Wartinger y ríe. "Pero en los siguientes 20 ya nos sentíamos como si hubiéramos tenido un accidente de auto". Los dos médicos realizaron 360 viajes en montaña rusa con su modelo renal.

Su investigación fue premiada el 13 de septiembre de 2018 con el Ig Nobel de Medicina, un premio muy especial que es otorgado por descubrimientos científicos que "primero hagan reír y luego pensar". Pocos días después, Wartinger presentó los resultados de su investigación en el Massachusetts Institute of Technology (MIT), en Cambridge, EE.UU. Allí reveló que las montañas rusas efectivamente ayudan a combatir los cálculos renales.

David Wartinger.

Pero no cualquiera de estas atracciones sirve. Tiene que ser una como la Big Thunder Mountain Railroad en Disneylandia. "No es de las más excitantes, obtiene apenas 3 de 5 puntos posibles en una escala de montañas rusas", explica el científico. Pero lo que cuenta es que sube y baja constantemente y se mueve mucho de izquierda a derecha. "Es como andar a tropezones", cuenta Wartinger, entrevistado por DW. El experto tiene además otra recomendación para quien sufra de cálculos renales: "Hay que sentarse bien atrás, en el último vagón de la montaña rusa. Eso es lo más efectivo que librarse de las piedras".

Grandes planes frustrados

Hoy David Wartinger está jubilado. No debido a su particular método de investigación, sino simplemente por haber alcanzado la edad correspondiente. Lamenta mucho no poder haber podido llevar a cabo un estudio clínico sobre su descubrimientos. La idea fracasó porque ningún parque de atracciones estaba dispuesto a cooperar. "Contacté a todos los parques temáticos posibles, pero todos rechazaron amablemente la idea", relata Wartinger a DW. Ningún parque quiso que los investigadores los visitaran junto con un grupo de experimentación y un equipo de ultrasonido.

De modo que a los pacientes renales no les queda otra que experimentar por cuenta propia si un viaje en montaña rusa puede poner fin a su malestar. Wartinger lo recomienda sin dudar: "Si yo tuviera un cálculo renal, no dejaría de intentarlo al menos". Especialmente si se trata de piedras pequeñas parece que las chances de expulsarlas son relativamente altas. En cambio, si los cálculos crecen, es necesario destrozarlos y eliminarlos por medio de una operación endoscópica.

Autora: Brigitte Osterath (Boston) (VR/DZC)

Premios a los estudios científicos más locos del mundo Un Premio Nobel un tanto diferente Los Ig Nobel son una parodia de los premios suecos que "primero hacen reír y luego pensar". Entregado por la revista de humor científico "Annals of Improbable Research" (AIR), este año, el premio fue otorgado a científicos de todo el mundo en forma de corazones de papel, mientras el público lanzaba aviones de papel.

Premios a los estudios científicos más locos del mundo El paseo en la montaña rusa afloja los cálculos renales El premio en la categoría Medicina fue para el descubrimiento de que las montañas rusas pueden ayudar a deshacerse (más rápido) de cálculos renales. ¿Por qué es esto importante? Cada año innumerables pacientes acuden a las salas de emergencia con dolores intensos por cálculos renales. Lo único que ayuda es simplemente aguantar, la cirugía, un paseo en la montaña rusa o el puenting.

Premios a los estudios científicos más locos del mundo ¿Moscas en el vino? Un equipo de investigadores recibió el premio en la categoría Biología por haber demostrado que un conocedor de vinos es capaz de identificar una sola mosca en el vino por su olor. ¿Y el sentido de esto? Los ganadores encontraron una feromona que solo las hembras de moscas de la fruta secretan para atraer a los machos. Huele tan mal que una sola mosca puede estropear una buena copa de vino.

Premios a los estudios científicos más locos del mundo Imitando se aprende Los ganadores en la categoría Antropología han comprobado que los chimpancés son capaces de imitar a los humanos tan bien como nosotros a ellos. ¿Por qué es eso importante? La imitación es crucial para el desarrollo humano. Y el estudio demuestra que también los simios tienen este comportamiento.

Premios a los estudios científicos más locos del mundo Con saliva se limpia mejor La saliva es un excelente producto de limpieza. Algunos investigadores los demostraron y se ganaron el premio en la categoría de Química. ¿Por qué es eso importante? Honestamente, ¿quién no usó en su vida saliva para limpiar una u otra mancha? El objetivo de los investigadores es crear una saliva sintética para la limpieza. ¿Le parece asqueroso? ¡No, es lo mejor!

Premios a los estudios científicos más locos del mundo El canibalismo ayuda a adelgazar En la categoría Nutrición ganó un estudio que muestra que la ingesta calórica de una dieta basada en carne humana es menor que la de otras dietas basadas en carne. ¿Y para qué sirve esto? Pues para nuestra próxima nota sobre "Cómo perder 6 kilos en 3 días". Ok, en serio: muestra que el canibalismo en el Paleolítico tenía razones culturales o sociales en lugar de nutritivas.

Premios a los estudios científicos más locos del mundo Conductores agressivos y vudú Investigadores de España y Colombia analizaron la frecuencia, la motivación y el impacto de gritar y maldecir al conducir. Con ello ganaron el Premio de la Paz. En la categoría Economía ganó el descubrimiento de que las muñecas de vudú son realmente efectivas para defenderse contra los jefes en el trabajo.

Premios a los estudios científicos más locos del mundo ¡Viva la ciencia! En la categoría Literatura, un equipo de investigación recibió un premio por demostrar que la mayoría de las personas que utilizan productos complicados no lee las instrucciones de uso. No nos pregunte por el sentido. En la ceremonia actuó también solemnemente el grupo musical Squeezbox de Boston. Autor: Hanna Fuchs



