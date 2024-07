Modi a Putin: "la guerra no es una solución"

"La guerra no es una solución. Es necesario el diálogo", dijo el primer ministro indio, Narendra Modi, al comienzo de negociaciones en el Kremlin con el presidente ruso, Vladimir Putin, y en referencia implícita al conflicto en Ucrania.

Modi agregó que su país está dispuesto a prestar "cualquier ayuda" para acercar ese fin.

"Como amigo suyo, siempre le he dicho que la paz es imprescindible para un futuro brillante para las generaciones futuras, razón por la cual creemos que la guerra no es la solución. La solución no puede pasar por la guerra. Las bombas, los misiles y los fusiles no pueden garantizar la paz, por eso estamos haciendo hincapié en el diálogo", insistió.

Según Modi, quien conversó ayer con Putin durante varias horas en la residencia del jefe del Kremlin a las afueras de Moscú, las partes llegaron al acuerdo de que "hay que establecer la paz lo antes posible".

"Puedo asegurarle que la India siempre ha estado del lado de la paz. Y cuando le escuchaba, percibí optimismo", dijo Modi a Putin.

Primera visita desde el inicio de la guerra en Ucrania

"Le agradezco los intentos de hallar soluciones a la crisis ucraniana, en primer lugar, por la vía pacífica", respondió Putin a Modi. El líder ruso también le agradeció la atención que presta a otros "problemas candentes".

Se trata de la primera visita del primer ministro indio a Rusia desde el inicio de la guerra en Ucrania.

"La época actual no es un época de guerras"

La India ha evitado censurar oficialmente a Rusia por su intervención militar en Ucrania, defendiendo su neutralidad y la necesidad de resolver el conflicto diplomáticamente. A la vez, Modi fue uno de los pocos líderes de países amigos de Moscú que criticó en septiembre de 2022 las acciones militares iniciadas por Rusia en el vecino país.

"La época actual no es un época de guerras (...) Hoy tenemos la oportunidad de hablar sobre cómo avanzar hacia la paz", declaró el dirigente indio a Putin, en los márgenes de una cumbre de líderes de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en 2022.

La última visita del primer ministro indio a Moscú se produjo en 2019. Este viaje es el primero que hace Modi al extranjero tras la victoria de su partido en las elecciones generales del pasado junio.

rml (efe, afp)