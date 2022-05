Nombre con el que se conoce a la bomba GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast, la mayor bomba no nuclear utilizada en combate, tras ser disparada sobre territorio afgano en 2017. Pesa 10 toneladas.

Fue desarrollada por el Ejército de Estados Unidos en 2002. Se le conoce coloquialmente como The Mother Of All Bombs (la madre de todas las bombas). Si bien Rusia asegura poseer una bomba cuatro veces más grande, ésta nunca ha sido usada en combate.