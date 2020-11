Mirtha Vásquez: “Tenemos el respaldo de la población y de las calles”

DW: Sra. Vásquez,¿confía usted en esta institución que ahora está dirigiendo?

Mirtha Vásquez: Bueno, creo que es un reto muy importante. Yo entro y asumo este cargo con la absoluta conciencia de que es un momento muy difícil. Es el pico más alto en el que la población está de alguna manera desconfiando y además rechazando un poder tan importante como el Legislativo. Y creo que mi rol y mi función en este cargo se da en el contexto en el que la gente también está reclamando recuperar confianza en este poder. Y justamente por eso es que llego a asumir la presidencia del Congreso. Pero, efectivamente, es un reto gigante de cara no solamente al contexto, sino a lo que exige la población.

Más de la mitad de los congresistas están siendo acusados o investigados por corrupción, algunos por lavado de dinero, minería ilegal, o incluso homicidio. Por eso la gente no confía en este Congreso y una de las demandas principales es que se levante la inmunidad parlamentaria. ¿Cuándo va usted a convocar el pleno para levantar la inmunidad?

Creemos que ese es un tema que urge mirarlo. La inmunidad parlamentaria está en debate. Ya desde hace algunos meses hemos dejado a medias la discusión, porque se produjo un inconveniente en la manera como se pretendía aprobar el dictamen y se ha quedado ahí. Pero creo que una obligación justamente en este nuevo período es terminar ese debate y definir cómo es que regulamos la inmunidad parlamentaria o finalmente, si se decide la eliminación para evitar que siga este mecanismo funcionando como mecanismo de impunidad.

¿Se compromete usted antes de dejar la oficina a cerrar ese debate?

Sí, me comprometo a convocarlo y me comprometo a promover el debate porque creo que esa sería la mejor señal para la población de que nosotros tenemos voluntad de eliminar mecanismos que no ayudan a la lucha contra la corrupción y, tal como está regulado en este momento, más bien ayudan para que mucha gente que es en realidad gente comprometida con temas delictuales se vuelva político para escudarse en estas figuras.

Este Congreso ha utilizado figuras constitucionales a su antojo, como la figura de la vacancia. ¿Cómo va a hacer usted para garantizar que durante su mandato en el Congreso eso no ocurra?

Bueno, yo creo que esperamos también un pronunciamiento del Tribunal Constitucional definiendo este tema; el día de hoy han resuelto más bien declarando improcedente (la demanda). Hay que respetar, digamos, este poder, el Tribunal Constitucional.

Esta situación que hemos pasado nos deja una lección muy clara respecto a que las decisiones tienen que ser muy bien reflexionadas y no deben impulsarse de manera arbitraria, porque los resultados pueden ser nefastos.

Perdóneme que la contradiga, pero me parece que no todos los sectores han entendido la decisión del Tribunal Constitucional, de decir: no nos vamos a pronunciar. Parece por un lado prudente, por otro lado, cobarde e incompetente. Es decir, el trabajo de ellos es interpretar este tipo de medidas y no lo están haciendo. ¿Es una burla a los peruanos?

No me parece a mí. Por eso me parece que era importante que el tribunal se pueda pronunciar. En ese sentido yo comparto el hecho de que nos faltó a lo mejor que, a partir de un poder tan importante, de un estamento tan importante que interpreta la Constitución, se dejen mensajes más claros, porque el riesgo está latente.

Debe saber que usted también está en riesgo. Está en un Congreso en el que solamente 18 personas votaron en contra de la vacancia. ¿Cuánto tiempo cree que usted permanecerá en su mesa directiva?

Creo que la única fortaleza de esta mesa directiva es que hemos entrado en un contexto en el que tenemos el respaldo de la población y de las calles, y la población ha demostrado que no puede ser ignorada. De hecho, el consenso para que nosotros, para que grupos minoritarios del Congreso asumieran el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, es una decisión que ha sido impulsada por haberse hecho escuchar las calles. De otra manera no hubiésemos llegado ahí. Creo que es bien importante en este momento valorar la legitimidad que viene de afuera, de la sociedad civil, y que eso es el único respaldo que tenemos ahora. Creemos que la sociedad en este momento está bastante atenta y en ese sentido confiamos en que esta Mesa Directiva pueda continuar con ese respaldo que viene justamente de las calles.

Un clamor de la gente es una reforma policial. El presidente Sagasti, en su primer discurso, dijo que este Parlamento debía crear el marco legal para garantizar el derecho a la protesta pacífica. ¿Cómo van a impulsar ustedes una agenda en ese sentido?

Ahí hay una agenda que también está pendiente, que ya se había planteado desde algunos grupos parlamentarios. De hecho, mi despacho planteó la derogación de una serie de normas que permiten este uso y abuso de la fuerza. Yo creo que parte de esta agenda de la reforma policial será, en principio, derogar esas normas que están permitiendo que la policía o las fuerzas del orden actúen de una manera desmedida, que utilicen armas de manera desproporcionada. Y creo que ese tiene que ser un esfuerzo que hagamos en este período.

¿No se compromete usted también a impulsar una reforma policial antes de terminar su período?

A lo que me comprometo yo es a que podemos promover el debate y yo creo que ahí dependerá mucho de los grupos políticos. Pero yo haría un llamado a que todos sean conscientes de que necesitamos provocar este tipo de reformas, porque de lo contrario la población sentirá que se sigue protegiendo y se ha generado una impunidad sobre estos hechos tan lamentables que se han suscitado en las últimas protestas, algo que también se escucha en la calle.

La gente habla de una nueva Constitución. ¿Promoverán ustedes una agenda, un debate para ir a una Asamblea Nacional Constituyente?

Hay en este momento mociones y proyectos de ley que plantean ir a un referéndum para promover la reforma de la Constitución. En esa medida creo que vamos a tomar en cuenta esos proyectos. Promoveremos que se debatan. Creo que sería bien saludable que este Congreso tome la decisión de aprobar una medida como esa. En toda América Latina se está hablando de la necesidad de reformas de las Cartas Magnas. Entonces, creo que Perú no debería ser una excepción.

Mi última pregunta, señora Vásquez, no es un secreto. El presidente del Congreso en este país durante los últimos cuatro años se ha convertido en el presidente de la República. Si sucediera acá una nueva convulsión ¿estaría usted dispuesta a asumir la presidencia del país?

Yo confío en que este período sea lo más estable posible, pero siempre la responsabilidad del presidente del Congreso, cuando no hay vicepresidentes, pues lamentablemente es asumir cuando toca y cuando hay una crisis extrema. Y en esa medida creo que cuando asumimos este cargo asumimos con esa conciencia y con ese compromiso de que este Estado tiene que responder a alguna exigencia de convulsión. Y si es absolutamente necesario, pues tendremos que asumir responsabilidad.