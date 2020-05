Minneapolis: despliegan a la Guardia Nacional tras violentos disturbios

“Yo también soy Alemania”

Kübra Y. (Friedrichshafen)

En Colonia se acaba de conmemorar el décimo aniversario de un ataque xenófobo perpetrado en el barrio Mülheim, habitado sobre todo por inmigrantes turcos. Pero el racismo no sólo se manifiesta en agresiones físicas, sino también en afirmaciones o preguntas aparentemente inofensivas, como las que alude Kübra Y. en su pizarra: “No, mis padres no me han impuesto un matrimonio forzado”.