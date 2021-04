Ministros de Exteriores de la UE se reúnen con par ucraniano

Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) se reunirán este lunes por videoconferencia con su homólogo ucraniano, Dmitro Kuleba, en un encuentro que coincide con el aumento de la tensión entre ese país y Rusia por las tropas que el Kremlin ha desplegado en su frontera común y por su decisión de cerrar el estrecho de Kerch.

"Vamos a ver cómo evoluciona la situación", dijeron fuentes europeas, calificándola de "muy preocupante" y señalando que se trata "de un gesto más del gobierno ruso que va en la dirección incorrecta y aumenta la tensión en la esfera internacional". Se espera que los ministros de Exteriores incidan con Kuleba en el apoyo que mantiene la UE a la integridad territorial de Ucrania desde que Rusia se anexionó en 2014 la península de Crimea y la ciudad de Sebastopol.

Las fuentes mencionadas, no obstante, descartaron que los países de la UE vayan a aprobar nuevas sanciones contra Rusia, en respuesta a los últimos movimientos militares. "Veremos si algunos Estados miembros ponen sobre la mesa potenciales sanciones", pero "no estamos trabajando en esto ahora y no habrá decisión el lunes", aseguraron.

Además, si en marzo la UE y Estados Unidos se coordinaron para aprobar medidas restrictivas contra Rusia por la condena al opositor Alexei Navalni, en Bruselas se descarta ahora seguir los pasos de Washington tras las sanciones que ha impuesto esta semana a Moscú. (EFE)