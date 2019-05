Ministro alemán de RR. EE. promueve un "diálogo duradero entre América Latina y Alemania"

"Estoy seguro de que Latinoamérica, el Caribe y Europa pueden ser vecinos en el mundo del siglo XXI”, a pesar de la distancia geográfica, y unidos en la era digital, dijo el ministro alemán del Exterior, Heiko Maas, durante su discurso de apertura de la conferencia multilateral, este 28 de mayo, en Berlín.

"La geografía es destino. Algo así nos los enseñaron políticos desde Henry Kissinger hasta Robert Kaplan en décadas pasadas”, señaló Maas. "Pero no lo es todo”, explicó. "Y eso se ve en Latinoamérica tan claramente como en ningún otro lugar del mundo. Desde los desiertos de México, Perú y Chile, pasando por la selva amazónica, hasta las cumbres nevadas de Los Andes, a 6.000 metros de altura: las diferencias geográficas no podrían ser mayores. Y sin embargo las condiciones creadas por la historia, la cultura, la política y la economía hicieron que surgieran vínculos especiales entre los diferentes países”, subrayó el ministro alemán de Exteriores. "Lazos estrechos, no por esas circunstancias, sino más bien a pesar de ellas”.

"Me animo a afirmar que la geografía pierde significado en la era digital”, indicó. Eso se ve especialmente, según Maas, en la forma en que se reducen las distancias gracias a la comunicación electrónica y al flujo de datos en la red, así como en las conexiones a través de las redes sociales y la movilidad.

"Esos aspectos son los que propician que América Latina, el Caribe y Europa puedan ser vecinos en el mundo del siglo XXI”, destacó el ministro de Exteriores alemán. En su discurso inaugural de la conferencia hizo hincapié en los lazos de unión entre la región y Alemania: compartir muchos valores e intereses, vivir en las regiones más democráticas del mundo, importantes lazos culturales, la defensa de los derechos humanos, la apertura económica y los esfuerzos por lograr estándares de vida y ecológicos que favorezcan a la sociedad.

El ministro alemán de RR. EE., Heiko Maas, con su homólogo de Argentina, Jorge Marcelo Faurie, durante la conferencia multilateral Alemania-América Latina y el Caribe. (28.05.2019).

El compromiso de Alemania en la crisis en Venezuela

"La crisis de Venezuela demostró el valor de unas relaciones estrechas y sólidas entre nosotros”, agregó. Y aclaró que no se refería solo a la ayuda económica de Alemania a Venezuela desde el inicio de la crisis en ese país latinoamericano, dirigida a apoyar a los refugiados venezolanos, sino también la estrechez de los lazos políticos desde un comienzo, y a la voluntad de Alemania de continuar trabajando para lograr una solución diplomática a la crisis que ponga de relieve lo que desea el pueblo venezolano.

"Pero esas relaciones no se deben reducir a la gestión de crisis”, subrayó.

México y la inmigración

"Nos interesa también el enfoque de México, por ejemplo, al tratar de humanizar el manejo de la inmigración. Y con Ecuador trabajamos ya muy estrechamente en el marco del Foro Global sobre Migración y Desarrollo”, apuntó Heiko Maas. "Me alegraría que de eso resultara un diálogo permanente entre América Latina y Alemania, que se centrara en el tema de la migración”.

Asimismo, el ministro alemán de Exteriores resaltó que, como ya lo dijo el gran escritor Gabriel García Márquez, "la solidaridad no se demuestra a través de palabras bellas, sino en el trabajo conjunto y concreto para el bien de los seres humanos".

También mencionó el tema de la protección del clima y la seguridad, con iniciativas de Alemania en proyectos de casi 400 millones de euros, y nuevos proyectos para contrarrestar el cambio climático, que comprenden unos 150 millones de euros. Dichos emprendimientos abarcan a países como la República Dominicana, Haití, Honduras, Costa Rica y Colombia.

Ver el video 03:42 Compartir DW noticias Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Meneame Digg linkedin Sonico Newsvine Enlace permanente https://p.dw.com/p/3Edh1 DW noticias

Democracia, derechos humanos y economía

La democracia y los derechos humanos fueron asuntos que Heiko Maas trató de manera especial durante la conferencia sobre los vínculos entre Latinoamérica, el Caribe y Alemania. Asimismo se refirió al desarrollo económico y a las relaciones comerciales con América Latina, íntimamente ligadas con temas como la preservación del Estado de derecho, la seguridad y la lucha contra la corrupción. A pesar de que el comercio con América Latina y el Caribe solo representa un 2,6 por ciento del volumen de exportación de Alemania, y el estancamiento de esas exportaciones ante países como China, que registran un gran crecimiento en la región, Maas señaló que "hay buenas noticias”.

Según explicó, la tendencia y los pronósticos en el área de las exportaciones van en alza. De acuerdo con la Cámara Alemana de Industria y Comercio, las exportaciones alemanas hacia América Latina aumentarán un 5 por ciento en 2019. Y también se incrementarán las inversiones, con cerca de 600.000 personas en la región trabajando en empresas alemanas. El "objetivo" de Alemania es hacer avanzar las negociaciones para cerrar "cuanto antes" los acuerdos comerciales de la UE con "Mercosur, Chile y México", en 2020 y 2021.

La conferencia cuenta con la presencia de los ministros de la mayoría de países de América Latina y el Caribe, de Argentina a México, pasando por Chile, Colombia, Bolivia y Panamá, así como con importantes empresarios alemanes.

Lucha contra la violencia de género

La lucha contra el feminicidio y la violencia sexista, el compromiso con la igualdad de género y el intercambio académico de mujeres profesionales y estudiantes debe ser reforzado, sostuvo Heiko Maas. El orden mundial no solo "nos necesita unidos" a Alemania y América Latina en cuanto a derechos humanos, sino también en el desarrollo de ideas, en la evolución de la sociedad civil activa y en cuanto a multilateralismo, resaltó el ministro alemán de Exteriores.

Para concluir que "Si en el futuro sentimos que nos estamos quedando solos en Europa, Latinoamérica y el Caribe, entonces deberíamos recordar lo que somos: vecinos. No en un sentido geográfico, sino en todo por lo que estamos comprometidos y por lo que realizamos en conjunto. ¡Bienvenidos a Berlín! ¡Bienvenidos entre vecinos!”

CP (Ministerio alemán de Relaciones Exteriores, efe)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |