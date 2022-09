Ministro alemán de Economía afirma que encarecimiento de gas supone pérdida de 2% de PIB

En 2022, la economía alemana perderá 60.000 millones de euros invertidos en compras de energía de otras fuentes tras el corte del suministro de gas rusoy el año que viene la cifra podría ascender a 100.000 millones, dijo Robert Habeck en un congreso de la Federación de la Industria Alemana (BDI).

Ello implica que entre este año y el próximo se perderán dos puntos del PIB cuya falta se hará notar "en todos los ámbitos", mientras que lainflación seguirá siendo alta en 2023, aunque "con buen tiento político" bajará a finales de este año, según el ministro verde.

Pero a diferencia de la inflación en Estados Unidos, donde una política fiscal de moderación es parte de la solución, en el caso de Alemania se trata de un "shock exógeno", afirmó Habeck, que también tiene el rango de vicecanciller. Por ello, hacen falta medidas adicionales de apoyo para proteger la economía con instrumentos de política fiscal, ya que las que ha adoptado hasta ahora el Ejecutivo de coalición de socialdemócratas, verdes y liberales son insuficientes.

Defendiendo "la sustancia económica" de Alemania

"Ahora tocadefender la sustancia económicade nuestro país," afirmó, y agregó que dicho propósito no debe fracasar "por falta de dinero", puesto que esto sería "una decisión política errónea". Por el contrario, hacen falta instrumentos "a medida" para reforzar a las empresas "sin agravar la crisis", dijo Habeck, que planteó en este sentido varias propuestas que según dijo todavía se están debatiendo entre los socios de gabinete.

De acuerdo con el ministro, no se trata de "mantener el status quo" sino de impulsar una transición energética que responda tanto a las necesidades actuales como al objetivo de luchar contra el cambio climático. Advirtió, no obstante, que esta transformación también implicará que ciertos productos dejarán de producirse en Alemania y que no se puede garantizar el modelo de negocio de ciertas empresas que "han construido su negocio sobre el suministro de gas ruso barato".

El ministro hizo además referencia a los planes del Gobierno para imponer un tope al precio del gas, que según dijo espera que puedan ir más allá de las ideas planteadas a nivel europeo para limitar los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas.

"El propio anuncio de que actuaremos al respecto ha llevado a una bajada de los precios," afirmó, aunque matizó que estos no se encuentran todavía "donde deberían".

Nacionalización de filial alemana de la rusa Gazprom

Preguntado por las informaciones publicadas hoy por el semanario "Der Spiegel", según el cual el Gobierno se plantea nacionalizar la filial alemana de Gazprom Germania, Habeck no confirmó ni desmintió la noticia. "Todas las empresas que compran y que venden gas tienen un problema debido a la ausencia de las cantidades rusas. En cierto momento llegan al límite," dijo, y señaló que los "pasos" que se emprenderán con respecto a la filial del gigante gasístico ruso serán anunciados "a tiempo".

Gazprom Germania (ahora Securing Energy For Europe) fue intervenida por el Gobierno alemán en abril y recibió un crédito de más de 9.000 millones de euros para protegerla de la insolvencia, aunque según los medios alemanes esta cantidad resultó ser insuficiente. Este miércoles, el Ejecutivo anunció la nacionalización del principal importador de gas de Alemania, Uniper, del que la finlandesa Fortum poseía hasta la fecha la mitad, tras la entrada del Estado alemán para rescatar a la compañía.

jov (efe, spiegel)