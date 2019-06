Ministra denuncia sexismo contra mujer que acusa a Neymar

La Secretaria de Estado francesa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, Marlene Schiappa, anunció el domingo (9.06.2019) que llevará a la autoridad audiovisual los comentarios sexistas hechos en una emisora deportiva sobre la mujer que acusa al futbolista brasileño Neymar de violación. "Por supuesto que señalo esto a @caudiovisual" tuiteó la ministra, en referencia al Consejo Superior de lo Audiovisual. "Más allá de su inmunda estupidez, su notoria maldad y su ignorancia de la cultura de la violación, ofenden a las mujeres (y también dañan la imagen del fútbol)", añadió.

Hace unos días, en la cadena RMC Sports, el periodista Daniel Riolo y el exjugador francés Jérôme Rothen tildaron a la joven que acusa a Neymar de mujer de "segunda división", preguntándose: "¿Viste a la chica? Esperaba que fuera un avión de combate intersideral, me sentí muy decepcionado", dijo Daniel Riolo.

"Estoy pensando en todas las mujeres que son reacias a denunciar o a quejarse después de haber sido violadas o agredidas sexualmente y que temen este tipo de comentarios", dijo Schiappa en otro tuit.

La modelo Najila Trindade acusó a principios de junio a Neymar por violación, durante un encuentro a mediados de mayo en París. El atacante del Paris Saint Germain negó los hechos y dijo haber caído en una "trampa". Los dos comentaristas se disculparon por sus palabras, también en la red social Twitter. "Me gustaría disculparme por los comentarios (...) con respecto al caso Neymar. Esto no es aceptable, y lamento no haberme dado cuenta en ese momento", dijo Jérôme Rothen.(afp)

