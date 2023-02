Ministra de la Suprema Corte de México, acusada de plagio

¿Pura inspiración? Plagios en la música y el arte

Nicki Minaj y Tracy Chapman

La canción "Sorry", de la rapera Nicki Minaj, no apareció en su álbum "Queen" de 2018, pero salió al aire por un DJ de radio. Es una nueva versión no autorizado de "Baby Can I Hold You" de Tracy Chapman. Por eso, Minaj debe pagar ahora a Chapman 450.000 dólares de compensación. El acuerdo se produjo recientemente después de que Chapman presentara una demanda contra Minaj en 2018.