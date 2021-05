Millonarios que están a favor de subir impuestos a los ricos protestan frente a la casa de Jeff Bezos

Un grupo de millonarios en Estados Unidos, quienes abogan por que los ricos paguen más impuestos, participaron en protestas este lunes (17.05.2021) frente a las casas en Nueva York y Washington de Jeff Bezos, de Amazon. También programaron protestas frente a la casa en Washington del líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, la oficina en Nueva York del líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, entre otros.

Las protestas fueron organizadas por "Patriotic Millionaires" (Millonarios patrióticos), una coalición de personas ricas que impulsan cambios en la política progresista, en el marco del Día del Impuesto, en el que los estadounidenses presentan sus declaraciones de la renta al gobierno federal.

"Los multimillonarios y las empresas se saltan 1 billón de dólares".

"Desafiar las caras de la desigualdad"

Bajo el lema "Corta la mierda. Impuestos a los ricos", los miembros del grupo –que cuentan con ingresos anuales de más de un millón de dólares o activos por valor de más de 5 millones de dólares– protestaron con vallas publicitarias. Las tres vallas publicitarias móviles, que mostraban vídeos de conocidos multimillonarios como Jeff Bezos, Elon Musk y Mark Zuckerberg, recorrieron, según informó Business Insider, la ciudad de Nueva York y Washington D.C.

En un comunicado de prensa, el grupo dijo que el objetivo de los eventos era "desafiar las caras de la desigualdad de la riqueza en este país y pedir mayores impuestos a los ricos".

"Estamos acabando con unos pocos ricos y muchos pobres y eso no funciona", dijo Morris Pearl, presidente de la junta de "Patriotic Millionaires" y exejecutivo de BlackRock, al diario británico The Guardian. "Esa no es una forma de dirigir una sociedad sostenible".

Según un informe de Business Insider, Amazon no pagó impuestos federales sobre la renta de las empresas durante años porque el valor de sus reembolsos fiscales superaba los requisitos del impuesto federal sobre la renta de las empresas.

Miembros de Millonarios Patrióticos protestan frente al apartamento del fundador de Amazon, Jeff Bezos.

Plan de infraestructuras de Joe Biden

En abril de este año, Bezos dijo que Amazon está a favor de una nueva estructura del impuesto de sociedades propuesta como parte del plan de infraestructuras de Joe Biden, que financiaría guarderías y centros de educación preescolar universales y gratuitos, así como programas para reconstruir los colapsados sistemas de transporte y las viviendas del sector público.

"Tiene mucho más sentido exigir a las personas que claramente se han beneficiado más de nuestro sistema que reinviertan un enorme porcentaje de su exceso de riqueza en ese sistema", dijo en un comunicado Erica Payne, presidenta de "Patriotic Millionaires".

FEW (Business Insider, The Guardian)