Millie Bright sobre el fútbol profesional: "No somos robots, nuestros cuerpos van a lesionarse"

Millie Bright, vicecapitana del Chelsea Football Club Women, equipo ganador de la Superliga Femenina (WSL, por sus siglas en inglés), y campeona de la Eurocopa Femenina, tuvo un 2022 monumental. Los entrenamientos para la Copa Mundial de Fútbol Femenino comenzarán el próximo mes, es decir, este año tampoco podrá descansar.

Una encuesta realizada por la Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesionales (FIFPRO, por sus siglas en inglés) antes de la Eurocopa 2022, arrojó que esta defensa había jugado más tiempo que cualquier otra jugadora en el campeonato de su país en la temporada anterior. Estuvo todo el tiempo en el campo de juego, y esto también tiene sus inconvenientes.

Carga de trabajo de futbolistas, motivo de preocupación

"Cuando juegas en esos clubes de élite, nuestros horarios son ahora mucho más exigentes. Se espera que hagamos torneo tras torneo tras torneo, mientras competimos por cada trofeo. Es imposible seguir adelante y no somos robots, nuestros cuerpos van a lesionarse", dice la jugadora.

"Independientemente de si eres hombre o mujer, la planificación permite que los jugadores rindan al más alto nivel semana tras semana, año tras año. Eventualmente, los jugadores se van a quemar y ahí es cuando comienzas a sentir fatiga y luego llegan las lesiones. Jugar con cansancio, no es bueno", lamenta.

Una ola de lesiones de futbolistas femeninas profesionales, en una temporada marcada por torneos continentales, la futura Copa del Mundo en Australia y Nueva Zelanda, además del crecimiento explosivo del fútbol femenino, ha generado que se dispare la demanda de jugadoras como Bright.

La joven de 29 años siente la responsabilidad de continuar contribuyendo a ese crecimiento desde su posición de liderazgo, pero admite que a veces "queremos hacer demasiado". Según ella, es difícil encontrar el equilibrio entre el disfrute de la victoria en casa, la próxima Copa del Mundo y el estado físico sostenible.

"Soy muy terca como jugadora y como persona. Es difícil para mí decir que no estoy lista, porque daría un brazo y una pierna por el club y el país, y jugaría cada minuto. Pero he descubierto lo que mi cuerpo necesita. Y si llega un momento en que es demasiado, entonces tendría que ser inteligente en ese momento y decir: 'Sabes qué, creo que necesito un día más de recuperación'. Y me siento realmente bendecida por estar en un club que nos permite hacerlo", afirmó.

Alex Popp, una de las estrellas de la selección alemana, se lesionó durante la Eurocopa 2022 y no pudo jugar la final contra Inglaterra.

La actitud mental es importante

Ningún equipo inglés ha ganado la Liga de Campeones desde el Arsenal en 2007. De hecho, el único otro equipo que llegó a la final fue el Chelsea de Bright, que fue derrotado 4 a 0 contra el Barcelona en 2021.

Con respecto a la Champions, Bright reconoció que "mirando atrás a ese momento, por supuesto, todo el mundo siempre dice que estamos aquí para ganar. Pero creo que cuando miras hacia atrás y eres realista, solo estábamos compitiendo. Sin embargo, para nosotras, ahora, creo que la actitud mental es simplemente de no tener miedo. Y saber que tenemos el equipo para llegar hasta el final", explica.

En marzo, su equipo disputará los cuartos de final de la Champions femenina. Si pasa a la semifinal, jugará a finales de abril, y el 3 de junio sería la final. Luego, llega el Mundial en Australia y Nueva Zelanda entre el 20 de junio y el 20 de julio. Y entremedio, la liga inglesa. Fútbol sin descanso para la futbolista de élite del Chelsea, Millie Bright.

(rmr/rml)