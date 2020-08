Miles protestan en Berlín contra restricciones por coronavirus

Varios miles de personas manifestaron este sábado (01.08.2020) en Berlín para protestar contra las medidas de prevención frente al coronavirus, que según ellas limitan las libertades individuales.

Los manifestantes, unos 17.000 según la policía, son menos que los 500.000 anunciados por los organizadores de la marcha, llamada "El Fin de la Pandemia - Día de Libertad".

La marcha reunió a "librepensadores", militantes antivacunas, conspiracionistas e incluso simpatizantes de extrema derecha.

Muy pocos llevaban mascarilla, según un periodista de la agencia de noticias AFP, y la distancia física de un metro cincuenta tampoco se respetaba.

La policía de Berlín, que pidió a través de altavoces a los manifestantes que respetaran las medidas de seguridad, anunció en Twitter que interpuso una denuncia contra los organizadores por "no respetar las reglas de higiene".

Los manifestantes creen que estas medidas deberían desaparecer, ya que la crisis sanitaria se ha superado.

"Es una pura táctica de miedo: no veo ningún peligro con el virus. No conozco a otras personas enfermas. Conocí muchos enfermos en marzo, esquiadores, turistas, realmente ocurría algo en febrero, pero ahora ya no hay más enfermos", dijo una manifestante a la AFP.

Varias contramanifestaciones, entre ellas la del grupo Abuelas Contra la Extrema Derecha, calificaron de "nazis" a los manifestantes.

Alemania ha registrado hasta ahora 9.200 muertos por coronavirus, una cifra relativamente baja, pero las autoridades ven con preocupación un lento aumento de casos.

rrr (afp/efe)

