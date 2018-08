Miles de rohinyás protestan por "justicia" y regreso con derechos a Birmania

Miles de rohinyás protestaron este sábado (25.08.2018) en reclamo por "justicia", cuando se cumple un año del inicio de la ofensiva del Ejército birmano que obligó a unos 700.000 miembros de esta minoría musulmana a huir al vecino Bangladesh desde Birmania, un país al que ansían regresar con plenos derechos.

Los rohinyás se congregaron en el masificado campamento de refugiados de Kutupalong, en el sureste de Bangladesh, ondeando la bandera de la Sociedad Arakan Rohinyá para la Paz y los Derechos Humanos, y unidos en una cadena humana corearon consignas en contra de la ofensiva militar en el estado de Rakáin (antiguo Arakan).

Los manifestantes, entre ellos mujeres cubiertas con velos y niños, alzaron pancartas que aludían al aniversario de la crisis rohinyá, en sus frases se podía leer "25 de agosto, día negro", "Justicia, regreso a casa, rohinyá, derechos", "365 días de llanto, ahora estoy enfadado".

Las peticiones de los rohinyás no son únicamente de justicia por las víctimas de la ofensiva violenta en contra de esta comunidad apátrida a la que Birmania considera inmigrantes ilegales bengalíes, sino también por el regreso a Birmania con plenos derechos como ciudadanos.

Marcha por la justicia y el regreso con derechos a Birmania.

"Me gustaría regresar a casa”

La protesta por el "Día de la Conmemoración del Genocidio", como la han llamado los rohinyás en los campos de refugiados, son una forma de expresar que "queremos resolver nuestro problema lo antes posible, para que podamos regresar a casa", señaló a Efe el presidente de la Sociedad Arakan para la Paz y los Derechos Humanod, Mohammad Mobiullah, rodeado de otros líderes de la comunidad.

Centenares de rohinyás protestaron también en otros puntos de la zona, como la carretera que comunica con Cox's Bazar, la principal urbe de la región, para llamar la atención de la comunidad internacional sobre su situación.

"El Ejército de Birmania mató a dos de mis hermanos. Quiero que países poderosos como Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, India o las Naciones Unidas nos aseguren justicia", dijo Mobiullah. El rohinyá, de 42 años, contó que huyó de Birmania para poder salvar su vida, pero espera poder regresar al país que considera su casa.

"No estamos aquí para construir una nueva vida. Si me otorgan todos mis derechos como ciudadano me gustaría regresar a casa", sentenció Mobiullahsí ahora está durante la protesta.

pana (efe,afp)

