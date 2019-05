Miles de personas despiden a Pérez Rubalcaba en Madrid

La semana en imágenes (del 6 al 12 de mayo de 2019)

Despedida de David Ferrer

El tenista español David Ferrer jugó su último partido como profesional frente al alemán Alexander Zverev en el Torneo de Madrid. "Creo que es el único partido que he perdido y no me he ido dolido por la derrota", dijo Ferrer, de 37 años, en rueda de prensa tras el partido. En 17 años de carrera ha conquistado 27 títulos y disputado otras 25 finales, además de ganar tres Copas Davis. (08.05.2019)