Miles de personas despiden a Alan García en Lima

En la sede del Partido Aprista en el centro de Lima, la llamada "Casa del Pueblo”, están siendo velados este jueves (18.04.2019) los restos del expresidente de Perú, Alan García, quien se suicidó el miércoles cuando iba a ser detenido por orden de la Fiscalía. Miles de personas, incluidos políticos de distintos sectores, han acudido al lugar a despedir al exmandatario.

Largas filas se han formado desde la madrugada para ingresar al salón donde, rodeado de banderas e imágenes suyas, se encuentran los restos del político, muerto a los 69 años. La exesposa de García, Pilar Nores, y sus hijos, así como su última compañera, Roxanne Cheessman, y su hijo menor, Federico Dantón, estuvieron presentes, en diferentes momentos, en el velatorio para recibir el pésame.

Fuentes del Partido Aprista Peruano (PAP) informaron que los restos serán cremados y sepultados este viernes 19 de abril en el Camposanto Mapfre de Huachipa, en las afueras de Lima, y que a pedido de la familia del exmandatario no habrá ceremonias de Estado ni se contará con la presencia de funcionarios del Gobierno. En cambio, sí se espera que lleguen militantes del aprismo provenientes de todo Perú.

Investigan a fiscales

"La decisión de la familia es que no haya actos oficiales”, dijo el congresista Jorge Del Castillo al ratificar el rechazo a la presencia de cualquier representante del gobierno. "Lo que querían algunos y un sector de la prensa odiadora era verlo enmarrocado (con las esposas puestas), esa no es la forma de tratar a un presidente, él no lo iba a permitir, como que no lo permitió”, aseguró Del Castilo.

Por su parte, el Ministerio Público abrió una investigación contra los dos fiscales que participaron en la detención de García que desencadenó el suicidio. "Se ha seguido estrictamente el protocolo que para este tipo de diligencias se tiene establecido, respetando los derechos del señor García Pérez como investigado”, replicó el fiscal especial Rafael Vela.

García se disparó en la sien con un revólver Colt 38 que le regaló la Marina durante su mandato, poco después de que un fiscal y la Policía llegaran a su casa para detenerlo, en medio de las investigaciones por presunto pago de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht. El gobierno de Perú decretó tres días de duelo nacional, desde el 17 al 19 de abril.

DZC (EFE, AFP, El Comercio)

Los presidentes destituidos en América Latina en los últimos 25 años 1993: Carlos Andrés Pérez (Venezuela) En marzo de 1993 una investigación acusó a Carlos Andrés Pérez de delitos de corrupción ("malversación genérica" y "peculado doloso"). La Corte Suprema ordenó su detención y el 31 de agosto de 1993, 101 días después de que el Parlamento lo suspendiera de sus funciones, Pérez fue destituido.

Los presidentes destituidos en América Latina en los últimos 25 años 1997: Abdalá Bucaram (Ecuador) El 5 de febrero de 1997 se organizó una huelga general contra el programa económico del Gobierno. Los manifestantes pidieron la renuncia del presidente Bucaram. En la noche del 6-7 de febrero de 1997, el Congreso destituyó a Bucaram por “incapacidad mental para ejercer el poder”. Bucaram denunció un golpe de Estado por parte de la oposición.

Los presidentes destituidos en América Latina en los últimos 25 años 2000: Alberto Fujimori (Perú) El 21 de noviembre de 2000, Alberto Fujimori mandó una carta de renuncia al Parlamento peruano. El día siguiente el Congreso declaró la destitución del mandatario ausente por "incapacidad moral para ejercer el poder." Alberto Fujimori fue acusado de actos de corrupción, homicido, genocidio, de varios secuestros y fue encarcelado.

Los presidentes destituidos en América Latina en los últimos 25 años 2005: Lucio Gutiérrez (Ecuador) El 8 de diciembre de 2004, el presidente Gutiérrez sustituyó a 27 de los 31 jueces del Tribunal Supremo, nombrando magistrados por afinidades políticas. 70.000 ecuatorianos se manifestaron contra la injerencia del presidente en la Justicia. Lograron cancelar los nombramientos de los jueces. Gutiérrez buscó asilo en Brasil y el Congreso lo destituyó por abandono del cargo el 20 de abril de 2005.

Los presidentes destituidos en América Latina en los últimos 25 años 2012: Fernando Lugo (Paraguay) La destitución de Lugo ocurrió en medio de una crisis política. El juicio del presidente, acusado, entre otras cosas, de "responsabilidad política" en la muerte de 17 personas durante enfrentamientos entre polícias y campesinos en Curuguaty, desembocó en un "golpe parlamentario." Unos 125 congresistas decidieron destituirlo el 22 de junio de 2012 tras un controvertido juicio político.

Los presidentes destituidos en América Latina en los últimos 25 años 2016: Dilma Rousseff (Brasil) El proceso de destitución de la presidenta Rousseff empezó en diciembre de 2015 y culminó el 31 de agosto de 2016. Fue acusada de violación de las normas fiscales por haber maquillado el déficit presupuestario con el uso de fondos de bancos públicos. Negó los cargos ante el Congreso y se defendió explicando que era víctima de un "golpe [de Estado]." Autor: Margot Desautez



Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |