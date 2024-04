Gustavo Petro, presidente de Colombia, y Javier Milei, presidente de Argentina. Imagen: Drew Angerer/Getty | Luis Robayo/AFP/Getty

Milei y la confrontación con los presidentes latinoamericanos

La política tiene un efecto pendular. Cuanto el péndulo se encuentra en el polo más extremo, al soltarlo va hacia el extremo contrario con mayor velocidad. La base primaria de los votantes de Milei está entre los 16 y 30 años. Cuando él llegó al poder había 200% de inflación y había una corrupción nunca antes vista en Argentina. Milei fue el mal menor, no había otra alternativa.

Jorge Luis Carbajo, Argentina

¿No fue Petro terrorista y guerrillero? ¿Esos adjetivos calificativos son permanentes o desaparecen con el simple paso del tiempo?

Claudia Rodríguez, Colombia

¿Por qué faltar el respeto a sus homólogos, si no le han faltado el respeto a él? Argentina está urgida de ayuda. Pero así se está cerrando las puertas. Son los pensamientos de una persona, y no del pueblo argentino.

José Manuel Mayo, México

La confrontación de Milei hacia diferentes mandatarios fue la respuesta a los insultos anteriormente recibidos. Bien por Milei.

Rosa Torrens, Estados Unidos

Milei debería comportarse como un hombre de Estado y no como un ventilador de odio. No es la forma de llevar adelante una política diplomática, no debe aceptarse este tipo de conductas.

Claudia Maldonado

La verdad es que tenemos un presidente que da vergüenza ajena.

Javier Torres, Argentina

Por diplomacia, hay cosas que no se dicen, aunque sean ciertas.

Héctor Romero, El Salvador

Señores soberbios y narcisistas como Milei, Trump o López Obrador siempre son un dolor de cabeza.

Ulises Ortiz, México

Hace dos años que el presidente Bukele decretó estado de excepción en El Salvador, provocando el arresto de miles de sospechosos de pertenecer a la Mara Salvatrucha. Imagen: Alex Peña/Getty Images

AI alerta sobre crisis de derechos humanos en El Salvador

He trabajado 13 años en centros penales y los internos se respetan. Tenemos dos años de vivir de maravilla en El Salvador.

Julio Cesar Hernández, El Salvador

Por tener leyes muy débiles y políticas muy corruptas es que hay mucha delincuencia en Latinoamérica. Los delincuentes tienen más privilegios y protecciones que los buenos. Los derechos humanos solo protegen a los delincuentes.

Enrique Calderón

Está bien que se haga, pero estoy en desacuerdo con la forma, es estilo militar aplicado en una sociedad civil.

Alexander Fallas, Costa Rica

Antes hubo más violaciones a los derechos humanos, y ahí nadie decía nada.

David L. España

Están bien hacer justicia por tantas víctimas de los pandilleros. Pero los juicios masivos para procesarlos y buscar justicia no están bien.

Carlos Alberto Chévez Montes

Muchos inocentes han caído, mucha gente que no pertenecía a pandillas.

Fabian Dzerzhinski

Exrival de Chávez enfrentará a Maduro tras bloqueo a Yoris y Machado en Venezuela

Los sistemas dictatoriales no se tumban con votos. En mi país, Venezuela, no solamente tenemos en el poder a un grupo de delincuentes, la oposición está llena de oportunistas, cómo Enrique Capriles, Manuel Rosales, Leopoldo López y otros. Pero de María Corina Machado no puedo decir lo mismo. Hasta el momento ha demostrado que es una opositora de verdad, y es por eso que la han despojado de la candidatura.

Francisco Benítez, España

Todo está dado para que Maduro retenga el poder, la oposicion es complice de lo que pasa en Venezuela.

William Enrique Babilonia Ríos, Perú

Rosales estuvo preso y hasta exiliado. Hoy es uno de los políticos opositores de la vieja guardia. Algunas opiniones dicen que es el candidato de EE. UU. Al parecer varios líderes políticos de la coalición opositora no estuvieron de acuerdo en la designación a dedo de la sustituta de MCM y de ahí surge la inscripción de última hora de Manuel Rosales.

Guillermo García González, España

El único que puede sacar a Maduro es Almagro.

Édison Almeida, Colombia

Nicolás Maduro no respeta los derechos humanos y es ayudado por el poder Judicial que es corrupto. Está impidiendo que sus opositores se puedan presentar libremente a los próximos comicios. Así son los dictadores, solo ellos pueden gobernar, controlado el Ejército y todos los poderes del Estado.

Juan Ortiz Fernández

Estado Islámico llama a ataques en Europa en apoyo a Gaza

Los terroristas no tienen ningún derecho de atentar contra gente buena. Es urgente que los gobernantes tomen medidas para identificar a los peones que estarán esperando órdenes. No es posible que los ciudadanos de bien tengamos que permanecer presos en nuestros hogares y no poder transitar libremente por nuestras ciudades, por temor a dejar, por ejemplo, huérfanos a nuestros hijos.

Iván Valencia, Ecuador

Este es el resultado de las erradas políticas de los gobiernos de Israel y el apoyo incondicional de los gobiernos de Estados Unidos, Alemania y otros países de Europa. El gobierno de Israel debió responder con grupos militares tácticos y de inteligencia para identificar, capturar y enjuiciar a los terroristas de Hamás.

Estelio Mario Pedreañez Oliveros, Venezuela

Medio Oriente es un cúmulo de alianza y enemistades. En una guerra no hay amigos ni enemigos, solo hay negocios.

Mauricio Meléndez

