Mike Pompeo pide a Maduro reabrir frontera con Colombia

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, llegó este domingo (14.04.2019) a la ciudad colombiana de Cúcuta para visitar dos puntos de la frontera con Venezuela y reunirse con el presidente Iván Duque para analizar la crisis del país vecino.

El avión del secretario de Estado aterrizó poco antes de las 16.00 hora local (21.00 GMT) en el aeropuerto internacional Camilo Daza, procedente de Perú como parte de una gira regional que inició en Chile y luego lo llevó también a Paraguay. En la terminal aérea, Pompeo fue recibido por el canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo García.

En los tres países visitados antes de llegar a Colombia, el tema principal fue la crisis de Venezuela y los retos que implica hacerle frente esa situación.

Última parada de la gira suramericana

Cúcuta es la etapa de cierre de una gira de Pompeo por Suramérica centrada en la crisis de Venezuela y que lo llevó además a Chile, Paraguay y Perú. Esta es la segunda visita de Pompeo a Colombia este año ya que el pasado 2 de enero estuvo en Cartagena, donde habló con Duque sobre la crisis de Venezuela y la lucha contra el narcotráfico.

La visita del secretario de Estado

Pompeo, que llegó esta tarde a Cúcuta, capital del departamento colombiano de Norte de Santander, se dirigió primero a un albergue que acoge a inmigrantes venezolanos, donde se encontró con Duque y su vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, así como con Humberto Calderón Berti, embajador en Colombia del que es considerado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó.

En ese lugar, el Centro de Atención Transitoria al Migrante (CATM), atendido por la Cancillería colombiana, la ONU y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Pompeo y Duque conversaron con algunos inmigrantes venezolanos, entre ellos niños, quienes les contaron las penurias que viven en su país. Al finalizar el recorrido por el albergue, Pompeo firmó un mural de visitantes en el que escribió en inglés "Blessings to you all" (Bendiciones para todos). Debajo firmó Duque con la frase: "Estamos unidos con solidaridad y afecto".

El drama diario en Cúcuta El puente como símbolo del conflicto El "Puente Internacional Simón Bolívar" se hizo conocido en el mundo cuando el autoproclamado presidente venezolano, Juan Guaidó, intentó liderar el transporte de ayuda humanitaria procedente de EE. UU. desde Colombia hacia Venezuela. El presidente Nicolás Maduro ordenó cerrar el puente, en la parte venezolana, por considerar que ese acto respondía a intereses políticos. El puente sigue cerrado.

El drama diario en Cúcuta Bienvenidos a Colombia Sin embargo, hay excepciones: gente mayor de 55 años, madres con niños, estudiantes y discapacitados pueden cruzar el puente en dirección a Colombia. Entre ellos, hay jubilados que abandonan su país a una edad avanzada. Madres que vacunan a sus hijos en Colombia, y niños que van allí a la escuela. Casi todos necesitan medicamentos y comida caliente.

El drama diario en Cúcuta Las peligrosas trochas Para los que no pueden usar el puente Simón Bolívar de forma legal, las trochas son la única esperanza. Son caminos ilegales fronterizos, que usan miles de personas diariamente. Quien decida usar estos inseguros senderos, corre un gran riesgo. Los llamados "colectivos", gruposde matones armados, exigen dinero para poder cruzar la frontera. Quien no pague, puede ser víctima de violencia.

El drama diario en Cúcuta Ejército colombiano superado por la situación El Ejército colombiano solo puede proteger a los venezolanos cuando hayan traspasado la frontera colombiana. Sobre todo para las mujeres, el camino a través de las trochas es mucho más que una tortura. La violencia sexual acecha en cada esquina.

El drama diario en Cúcuta Venezuela y Colombia son países amigos La Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas evoca la amistad entre los países vecinos, pero es casi innecesario. En Colombia, la gente no ha olvidado los tiempos del conflicto interno, cuando miles de personas emigraron a Venezuela y probaron suerte allí. Ahora, dicen muchos colombianos, es la hora de devolver esa ayuda.

El drama diario en Cúcuta Cola ante las autoridades migratorias Colombia, que durante décadas fue un país acostumbrado a emigrar, tuvo que adaptarse en poco tiempo a recibir muchos migrantes de Venezuela. El puente Simón Bolívar es uno de los siete pasos fronterizos oficiales entre Colombia y Venezuela. Justo en el puente se halla la oficina de control migratorio.

El drama diario en Cúcuta Animar a llevar una nueva vida Quien haya solucionado los temas burocráticos, será recibido por la Cruz Roja y el servicio de ayuda a refugiados de las Naciones Unidas. Aquí se presta la atención médica más urgente y se informa a los recién llegados sobre sus derechos. Muchos de los venezolanos desconocen la información, dicen los responsables de ACNUR.

El drama diario en Cúcuta Iglesia abre sus puertas como comedor La primera pregunta de los refugiados es casi siempre dónde pueden comer algo. Las organizaciones los envían a la Diócesis de Cúcuta, donde se creó en poco tiempo un comedor en el que pueden desayunar y almorzar. Pero solo atiende a gente mayor, discapacitados, mujeres y menores de edad.

El drama diario en Cúcuta Apoyo de todo el mundo Voluntarios llegados de todo el mundo, incluso de Italia, cocinan, limpian y friegan. 200 ayudantes colaboran en la Diócesis de Cúcuta. 120 son necesarios para que el comedor funcione. La mayoría de los voluntarios son venezolanos que llegaron hace tiempo a Colombia y quieren apoyar a sus compatriotas.

El drama diario en Cúcuta El ultramaratón hacia Bucaramanga Los primeros que huyeron de Venezuela lo hicieron en avión, la clase alta. La segunda oleada de venezolanos llegó a Colombia en bus. Ahora, los más pobres y débiles llegan a pie. Y siguen su camino porque no todos pueden permanecer en Cúcuta. En la Cruz Roja reciben información sobre la ruta hacia Bucaramanga: cinco horas en auto... pero, ¿a pie?

El drama diario en Cúcuta La esperanza del retorno Algunos venezolanos no sobreviven ese periplo, ya que subestiman el esfuerzo requerido y el frío imperante en las montañas de Colombia, a 3.000 metros de altura. Los mensajes dejados en Los Patios, cerca de Cúcuta, dan cuenta del sentir de muchos. Todos los que plasmaron aquí su huella manifiestan la voluntad de regresar algún día a su patria. Autor: Oliver Pieper



El puente Simón Bolívar

Posteriormente la comitiva se trasladó al puente Simón Bolívar, que conecta a Cúcuta con la ciudad venezolana de San Antonio del Táchira, donde en medio de una nube de periodistas y de guardaespaldas con escudos blindados recorrieron el lado colombiano y escucharon gritos de "libertad, libertad" de una multitud de venezolanos.

El secretario de Estado y el presidente estrecharon manos de algunos de los venezolanos que golpeaban las vallas de protección para llamar la atención al grito de "Duque, ayúdenos".

"Hemos recibido 1,5 millones de personas en los últimos dos años y obviamente hemos tratado de trabajar alrededor de esto con fraternidad, regularizando a la mayoría de las personas que han venido a Colombia", declaró Duque en inglés a los periodistas, al lado de Pompeo.

Mike Pompeo saluda a una familia migrante venezolana que se hospeda en un refugio para migrantes en la frontera entre Colombia y Venezuela

"Los apoyos democráticos en Venezuela no serán disuadidos"

Durante una declaración que dio a la prensa junto con el presidente de Colombia, Iván Duque, Pompeo envió un claro mensaje a Nicolás Maduro de que Washington no cejará en su empeño de restaurar la democracia en el país petrolero. Le exhortó, además, a abrir los puentes bloqueados en la frontera con Colombia para que pueda entrar la ayuda humanitaria.

"Maduro debe saber que estamos vigilando y nuestro apoyo no va a cambiar. Los apoyos democráticos en Venezuela no serán disuadidos", aseguró.

El secretario de Estado y el mandatario colombiano dieron sus mensajes en la bodega en la que están almacenadas centenares de toneladas de ayuda humanitaria, situada en el lado colombiano del puente de Tienditas, a solo unos metros de la frontera con Venezuela.

Pompeo y Duque durante una conferencia de prensa conjunta

EE. UU. seguirá con sanciones políticas y económicas

Según Pompeo, la Administración estadounidense, que ha impuesto múltiples sanciones políticas y económicas al régimen de Maduro, a empresas controladas por el Gobierno venezolano, a funcionarios, militares y otras personas vinculadas a su entorno, no aflojará en ese método de presión.

"Estados Unidos continuará utilizando toda vía económica y política a nuestra disposición para ayudar a los venezolanos a través de sanciones, cancelaciones de visas y otros medios", advirtió Pompeo, quien dijo esperar que aquellos que ayudan a sostener al régimen bolivariano "se hagan responsables por la corrupción y la represión de la democracia".

Duque, por su parte, celebró el compromiso de aquellos países que "hacen todos los esfuerzos necesarios" para restablecer "la democracia, la libertad y el orden institucional en Venezuela".

En ese sentido, destacó que en la reunión del Grupo de Lima que se realizará mañana en Santiago de Chile se hará "nuevamente énfasis en que se debe apelar a todas las sanciones políticas, económicas y diplomáticas para aislar la dictadura y permitir esa transición en Venezuela".

El "Plan de impacto"

Antes de la llegada del secretario de Estado, Duque presentó en Cúcuta el "Plan de impacto", un paquete de medidas para ayudar a los departamentos fronterizos con Venezuela a enfrentar los efectos de la crisis en el país petrolero.

Ese paquete tiene un monto cercano a los 712.000 millones de pesos (unos 229 millones de dólares) y está dirigido a los departamentos de Norte de Santander, Arauca, Cesar, La Guajira, Vichada y Guainía.

FEW (EFE, AFP)

