Saakashvili desde la cárcel: "Siento que estoy en peligro"

Deutsche Welle (DW) entrevistó al expresidente georgiano encarcelado Mijail Saakashvili. Las preguntas le fueron enviadas, y Saakashvili respondió por escrito. El expresidente de Georgia informó a DW sobre su estado de salud y su estado en prisión, habló sobre el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y opinó sobre las perspectivas de futuro del régimen de Vladimir Putin en Rusia. No es posible realizar, por el momento, una entrevista personal ni repreguntar a Saakashvili sobre sus respuestas. Saakashvili está en prisión preventiva desde finales de 2021. Fue detenido a causa de condenas anteriores, según las cuales traspasó ilegalmente la frontera de Georgia y regresó al país. En Georgia se iniciaron varios procesos judiciales al mismo tiempo contra Saakashvili, entre ellos, por abuso de poder durante su mandato como presidente. Desde 2002, el político se encuentra en la Clínica Vivamed, en Tiflis. Según él, fue "torturado física y psíquicamente de forma sistemática”. Su círculo más íntimo dice que fue envenenado en prisión.

DW: Sr. Saakashvili, ¿cómo se encuentra? ¿Recibe los cuidados médicos que necesita? ¿Pudieron hacer algo los médicos para mejorar su estado de salud?

Mijail Saakashvili: En lo que respecta a mi estado de salud, ayer perdí dos veces la consciencia (el 12 de julio, N. de la R.). Me siento muy débil, y eso empeora cada vez más. Tengo problemas debido a una enfermedad neurológica severa. Además, sufro de una pérdida muscular casi completa y tengo muchos otros síntomas.

¿Se siente seguro? ¿Cómo lo tratan los empleados de la cárcel?

El servicio carcelario georgiano viola la ley al no permitir visitas de diputados, ni de Dmytro Lubinez (comisionado de Derechos Humanos del Parlamento ucraniano, N. de la R.). Por supuesto que siento que estoy en peligro. Los servicios secretos georgianos cooperan muy estrechamente con los rusos, y hay tanques rusos a 40 kilómetros de esta cárcel.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, solicitó repetidamente a las autoridades georgianas que lo dejaran viajar a usted a Ucrania o a otro tercer país para someterse a tratamiento. Evidentemente, las voces de sus amigos en Europa y EE. UU. no son lo suficientemente fuertes. ¿Por qué?

El Parlamento Europeo aprobó una resolución muy clara, también la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE). Emmanuel Macron y Maia Sandu (la presidenta de Moldavia) también exigieron mi liberación. Les estoy muy agradecido al presidente Zelenski, a Andriy Yermak (director del despacho del presidente ucraniano), a Dmytro Kuleba (ministro de Exteriores de Ucrania), a David Arakhamia (líder de la fracción ucraniana de la Rada Suprema del partido ucraniano gobernante Servidor del Pueblo), a Ruslan Stefanchuk (presidente del Parlamento de Ucrania), y al Parlamento en su totalidad. También Polonia está muy activa. Sobre mi situación se habló más de una vez a muy alto nivel en Washington.

Recientemente declaró que es necesario prepararse para la liberación de las regiones de Abjasia e Iberia Interior (Shida Kartli). ¿Cree que el Ejército georgiano debería hacer eso? ¿Bajo qué circunstancias es esto realista?

No creo que Georgia necesite acciones de combate. Luego de la inevitable derrota en Ucrania, Rusia abandonará nuestros territorios. En Osetia del Sur ya casi no hay más habitantes, y la mitad de Abjasia está vacía. Pero mientras dure la guerra, Georgia está menos segura que nunca.

Manifestación en Tiflis por la liberación de Saakashvili. (Abril de 2023). Imagen: VANO SHLAMOV/AFP/Getty Images

Georgia recibe a refugiados ucranianos. Al mismo tiempo, llegan a ese país muchos ciudadanos rusos que huyen de la movilización. ¿Qué riesgos alberga la alta cantidad de ciudadanos rusos en Georgia?

Me alegra mucho que los ucranianos puedan encontrar refugio en Georgia, pero la presencia de rusos allí es muy peligrosa. Allí donde haya rusos, siempre habrá problemas.

Si Ucrania y Georgia hubieran recibido planes de acción para el ingreso en la OTAN en 2008, ¿se podrían haber evitado las guerras que Rusia inició contra Georgia en 2008, y luego contra Ucrania, en 2014?

Si hubiéramos recibido los planes de acción sobre el ingreso en la OTAN en Bucarest (cumbre de la OTAN, N. de la R.), no habría habido guerra. La máquina de guerra se puso en marcha inmediatamente después de la negativa de los planes de acción.

En la reciente cumbre de la OTAN en Vilna, nuevamente no hubo una invitación clara e inequívoca a Ucrania para unirse a la OTAN. ¿Está decepcionado con el resultado de la cumbre?

También considero que la cumbre de Vilna y la eliminación del punto sobre un plan de acción, es una garantía de seguridad y un gran logro de Zelenski y la diplomacia ucraniana.

A diferencia de Ucrania, las ambiciones euroatlánticas de Georgia no parecen estar en la agenda. ¿Todavía cree que algún día Georgia se convierta en miembro de la OTAN?

Georgia estará en la OTAN tan pronto como acabe el gobierno prorruso; el oligarca ruso perderá el poder.

¿Cómo cree que sería una victoria de Ucrania sobre Rusia?

La victoria de Ucrania llegará cuando se alcancen nuevamente las fronteras de 1991 y haya un cambio de régimen en Moscú. Putin está muy inestable en este momento, y cualquier éxito de Ucrania en el frente -el acceso al mar o la recuperación de Bajmut- acelerará su final. Por cierto, me gusta el estilo poco diplomático de Volodimir Zelenski. En 2008, el entonces presidente estadounidense, George W. Bush, me pidió personalmente que persuadiera al entonces presidente ucraniano, Víktor Yushchenko, para que respondiera positivamente a la decisión de Bucarest. Hicimos eso, pero no sirvió de nada. Volodimir Zelenski, Andriy Yermak y Dmytro Kuleba crearon una nueva escuela de diplomacia para el mundo, y está teniendo impacto. No quedan líderes reales en el mundo, y Zelenski realmente se ha convertido en el líder del mundo libre; uno solo puede estar orgulloso de eso.

¿Qué le gustaría decirle al pueblo ucraniano y georgiano?

He pasado la mitad de mi vida consciente en Ucrania. No separo a Ucrania y Georgia. Georgia no tiene futuro sin Ucrania. Y ambos (Ucrania y Georgia, N. de la Red.) tenemos un gran futuro. Estoy profundamente convencido de eso.

