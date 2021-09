Mijaíl Jodorkovski: "El régimen de Putin se fortalece a través del diálogo"

DW: Alexei Navalny fue envenenado hace aproximadamente un año. ¿Qué impacto tuvo ese hecho en la vida política y la oposición en Rusia?

Mijaíl Jodorkovski: Afortunadamente, ese hecho no tuvo un final triste: Alexéi Navalni está hoy en prisión, pero está vivo. Sin embargo, el envenamiento fue, por supuesto, un paso más en el camino de un Estado normal hacia un paraíso para delicuentes, en el que no solo no se puede criticar a los oponentes, sino que se les puede encarcelar y finalmente matar.

Muchos politólogos y periodistas solían afirmar que el régimen de Putin, aunque autoritario, no era dictatorial. ¿Se podría decir que ahora ha habido un cambio de un régimen autoritario a uno dictatorial?

No, claro que no. Un régimen dictatorial obliga a la gente a apoyar activamente su ideología. El régimen de Putin no tiene ideología. En este régimen lo que importa es el dinero y no un gran ideal.

Pero Putin concede mucha atención a la Segunda Guerra Mundial y a la rehabilitación del período soviético, al igual que Ucrania. Si bien es probable que el dinero interesa a todos, incluido a Putin, obviamente tiene una idea, una filosofía sobre Rusia y su lugar en la historia.

Quizás tenga esa visión. Sin embargo, carece de formación educativa y de un enfoque global para formar un concepto uniforme a partir de su idea y convertirla en su obra vital. Afortunadamente para todos nosotros, creo que carece de esto porque, de lo contrario, puedo imaginar cómo sería ese concepto. No hay interés en una Rusia gloriosa. El interés son los yates, las habitaciones llenas de abrigos de piel, los palacios, etc. Eso es lo que se quiere de verdad. La idea de una Rusia gloriosa es solo una hoja de higuera.

Mijaíl Jodorkovski y el periodista Konstantin Eggert (derecha).

¿Debería, sobre todo Occidente, hablar con la gente de Putin?

Pregunta dificil. El régimen de Putin es un peligro, también para los países occidentales. No pueden permitirse el no hablar con él. Pero hay que tener muy claro que el régimen de Putin se fortalece a través del diálogo. Esto le concede una legitimidad adicional de la que carece, porque no hay elecciones justas. El encuentro con Biden, la visita de Merkel y hechos similares dan legitimidad al régimen y no las elecciones ni los éxitos económicos nacionales ni el sistema de gobierno del país.

Esta legitimidad externa solo debe concederse al régimen a cambio de algo importante. Cuando se trata del riesgo de presionar accidentalmente el botón, que pondría en marcha una guerra nuclear mundial, por supuesto, hay que dialogar con todos los bandidos para evitar dicho riesgo. Cuando se trata de la liberación de presos políticos, no hay duda de que hay que hablar con el régimen, como se habla con los bandidos sobre los rehenes.

Pero si se está tratando de dialogar sobre un tema, como la economía verde, se debe tener en cuenta que no puede haber ningún acuerdo estratégico con estas personas. Porque básicamente mienten. Se puede negociar acuerdos breves y comprensibles con ellos. Se está hablando con un bandido. ¿Es necesario hablar con los bandidos de vez en cuando? Lo es. ¿Debería forjarse una alianza con estos bandidos? No, no se debería, a menos que tú seas también un bandido.

Angela Merkel y Vladimir Putin en agosto de 2021.

¿Putin se entregará el poder a sí mismo en 2024 o habrá un cambio?

Estoy convencido de que actualmente se está preparando para realizar un cambio. Pero tanto yo como los que rodean a Putin, creemos que en el último momento dirá: "¿Quién más, además de mí, es capaz de estar sentado al timón?".

Entonces, ¿habrá un traspaso de poder de Putin a Putin en 2024?

De Putin a Putin. Pero entonces se enfrentará a un problema realmente grave, que se llama crisis de doble lealtad. La edad media en el aparato estatal es de 40 a 45 años y eso es algo estable. Si el presidente tiene 60 años, puede garantizar a cada funcionario del aparato estatal que logrará terminar su vida laboral bajo su mandato. Por tanto, obedecerá órdenes.

Pero si tiene 70 años, ya no es una garantía para un empleado del aparato estatal de 40 años, porque estas personas tendrán que terminar sus carreras laborales bajo otro gobernante. Y para ellos comienza la búsqueda de alternativas. Aquí es exactamente donde se produce la crisis de la doble lealtad: la división de la élite política. Supongo que 2024 será el comienzo de un período extremadamente difícil para Putin.

Mijaíl Jodorkovski es empresario, exjefe de la empresa petrolera "YUKOS" y el hombre más rico de Rusia. Después de diez años en prisión, vive en el extranjero y es crítico con el presidente ruso.

Entrevista: Konstantin Eggert.

