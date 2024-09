Migrantes del este de Alemania: el dilema de irse o quedarse

En la pequeña ciudad de Arnstad, en la región de Turingia, la mediana empresa N3 Engine Overhaul Services se encarga del mantenimiento de motores de aviones de más de 50 aerolíneas.

El negocio está en auge: la filial de Lufthansa y Rolls Royce acaban de invertir ahora otros 150 millones de euros para ampliar y reparar 250 motores al año en el futuro. Esta es una historia de éxito internacional, dice a DW su director comercial, Stefan Landes: "Somos una empresa que conecta a personas y culturas, y las reúne para trabajar en este gran producto. Eso también es parte de nuestro ADN. Es una percepción equivocada que podemos lograrlo solos. Sin los buenos impulsos de otras empresas y otras culturas, no habríamos llegado a donde estamos hoy".

En N3 trabajan 1.100 empleados de un total de 25 países. Entre ellos, se encuentran el especialista en Internet TJ, de Filipinas, Luis, un ingeniero aeroespacial chileno, y Yuth, de Tailandia, quien trabaja en el servicio de atención al cliente. Los tres están entusiasmados con las condiciones de trabajo, el espíritu de equipo y la posibilidad de comunicarse en inglés. Pero ¿cuál fue su reacción ante la victoria del partido Alternativa para Alemania (AfD) en las elecciones estatales de Turingia, clasificado como de ultraderecha por la Oficina Federal para la Protección de la Constitución?

Yuth dice a DW: "Estoy un poco preocupado, pero no tengo miedo. Los partidos no deberían usar estereotipos y meter a todos los inmigrantes en un mismo saco. Llegamos a una empresa prometedora, contribuyendo y haciendo algo bueno no solo para para la empresa, sino también para toda Alemania".

En Arnstadt se puede palpar la contradicción de Turingia: por un lado, una empresa prometedora y con mentalidad global, que trabaja con éxito por el futuro económico del lugar. Por otro lado, hay un partido con el líder regional de la AfD, Björn Höcke, que quiere volver al pasado y se imagina una Alemania sin inmigrantes, y con un 20 o 30 por ciento menos de habitantes.

Stefan Landes dice a DW: "Necesitamos traer trabajadores cualificados de Asia, por ejemplo. El éxito de N3 no sería posible sin trabajadores cualificados internacionales. Fracasaríamos con una política que levanta muros aquí y se basa en el aislamiento. Alguien que desee que empresas abiertas al mundo sufran graves turbulencias, como el señor Höcke, tiene relativamente poca idea de política económica."

Un sistema sanitario al borde del colapso sin inmigrantes

El 42,1 por ciento de las empresas del este alemán dijo en una encuesta del instituto económico Ifo que su negocio ya se estaba viendo afectado por la falta de personal cualificado en el primer trimestre de 2024.

No solo la economía se ve enormemente afectada por la falta de inmigración, sino también el sistema sanitario. Turingia es uno de los estados federados con menor número de médicos.

Actualmente, uno de cada cuatro en los hospitales procede de fuera de Alemania. La mayoría de los 1.700 médicos extranjeros viene de Siria, Rumania o Ucrania. Uno de ellos es el cardiólogo sirio Anas Jano, jefe médico en el Hospital Universitario de Jena desde 2023. Muchos de sus colegas extranjeros están preocupados por cómo evolucionará la situación, tras la victoria electoral del partido AfD.

"Los médicos aquí intentan implicarse en el sistema de salud. Es un camino muy largo, por ejemplo, hasta dominar el idioma alemán. Pero, a veces, uno tiene la sensación de que todavía no es suficiente para ser tratado de igual manera, porque el origen y el color de la piel aún juegan un papel importante. Y si se habla con otros colegas y se escuchan estas historias, entonces, por supuesto, (la gente) se lo pensará dos veces antes de venir a Turingia, por ejemplo", lamenta Jano.

El éxito de la AfD no solo está dando que pensar a los inmigrantes en el este del país. Una encuesta actual del Centro Alemán para la Investigación sobre la Integración y la Migración (DEZIM) llegó a la conclusión de que una de cada cuatro personas de origen inmigrante está considerando, al menos hipotéticamente, abandonar Alemania.

El cardiólogo Samer Matar, miembro fundador de la Sociedad Siria de Médicos y Farmacéuticos en Alemania dice que sus colegas miran las noticias todos los días "y quieren saber hacia dónde se dirige este viaje. Muchos dicen que si el señor Höcke llega al poder, no permitiré que mis hijos se eduquen aquí. Un colega y jefe médico se fue precisamente este año. Muchos están considerando si irse o quedarse".

El cardiólogo sirio Anas Jano opina que "los colegas extranjeros necesitan una perspectiva a largo plazo para ellos y sus familias". Imagen: Privar

En otros sectores, Turingia también es internacional

En otros sectores de Turingia también trabajan personas de otros países. El somalí Mohammed, por ejemplo, está formándose en panadería con productos ecológicos, Brotklappe: "En ningún lugar me he sentido tan bien como en la Brotklappe, no hay comparación con el almacén donde trabajaba antes. Allí sólo se trataba de dinero. Aquí, en cambio, hay un código para los empleados y respeto. La gente no te mira por tu apariencia, sino por lo que haces y cómo trabajas".

La ucraniana Oryna también trabaja en este local en Weimar desde hace dos años. Para el fundador de esta panadería, Sebastian Lück, con más de 70 empleados de diversos orígenes, lo importante es que "también contratamos a personas como Oryna, que sólo hablan inglés. Aquí puede pedir gente trabajo que tal vez no pueda hacerlo en otros lugares. Hay que gestionar bien las cosas. Si tenemos escasez de personal cualificado, hay que asegurarse de que vengan suficientes inmigrantes, también con la formación adecuada".

Más hostilidades racistas desde la victoria electoral de la AfD

En el estudio anual "Monitor de Turingia", que analiza desde hace más de 20 años la cultura política de ese estado federado, un tercio de los encuestados se pronunció en contra de la migración de trabajadores cualificados del extranjero. Una de cada cinco personas tiene opiniones de ultraderecha. Esto también es cada vez más evidente en la calle.

"Desde el 1 de septiembre, (N. de la R.: tras el triunfo de la AfD en las elecciones), los ultraderechistas se han abierto más a mostrar su odio. Al día siguiente, dijeron a la gente que la AfD vendría y que pronto se irían todos", relata Bulganchimeg Nyamaa, consultora para el trabajo en democracia de la organización MigraNetz Turingia.

La propia Nyamaa, que nació en Mongolia, también experimenta hostilidad casi todos los días. "Esta misma mañana, una persona en la parada del tranvía me dijo: '¡Pronto regresarás (a tu país)!'. La gente te mira fijamente y se ha vuelto más agresiva", lamenta.

Para la red estatal de más de 60 organizaciones de inmigrantes afiliadas en Turingia, esto debería significar, en realidad, más asesoramiento y formación contra la discriminación, más educación política y trabajo de sensibilización, pero también más apoyo a estudiantes internacionales en la jungla burocrática alemana. Al mismo tiempo, MigraNetz corre el riesgo de sufrir recortes masivos de financiación regional bajo un Gobierno liderado por la AfD e incluso por el partido conservador CDU, teme la directora general Elisa Calzolari.

Por eso, ella piensa que "es extremadamente peligroso cómo los partidos democráticos siguen esta narrativa xenófoba de la AfD y permiten que se convierta en algo normal a través de la repetición y la reproducción. En realidad, deberían unir fuerzas con grupos, iniciativas, asociaciones y clubes marginados de la sociedad civil, y crear una nueva narrativa positiva de dignidad humana, respeto y participación. Pero eso no está sucediendo en este momento."

(rmr/ms)