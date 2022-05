Son partículas de plástico menores a 5mm hasta tamaños tan pequeños que son imperceptibles. Son producto de la degradación de los residuos plásticos.

Los plásticos de tamaño nanométrico pueden pasar a través de las membranas celulares. Pueden causar: desordenes de alimentación y reproducción, alteraciones en el metabolismo energético, cambios en la fisiología hepática. Los microplásticos sostienre una acción sinérgica y/o antagonista con otros contaminantes orgánicos, etc. Se han encontrado en fauna marina como peces, moluscos, aves, tortugas, etc., sal, agua de grifo y embotellada, polvo ambiental y miel y en el cuerpo humano. Si se agregan aditivos a los plásticos para darle características especiales como rigidez, dureza, color, etc. Estos aditivos pueden estar compuestos de sustancias peligrosas y son liberados en el proceso de degradación del plástico o por transferencia del plástico al material que contiene. Se ha identificado que en concentraciones significativas pueden alterar la función del sistema endocrino en peces adultos y otras especies, incluyendo el ser humano.