Mick Jagger y Keith Richards rinden homenaje a su fallecido compañero Charlie Watts

Bateristas que hicieron historia

Gene Krupa

Hijo de inmigrantes polacos, tocó con la leyenda del jazz Benny Goodman, entre otros, y se convirtió en una de las figuras clave del swing. En 1938, creó su propia banda, Gene Krupa and His Orchestra, con la que marcó éxitos en las listas estadounidenses desde el principio. Fue uno de los primeros bateristas en hacer famosa la batería como instrumento y no solo como un mero generador de ritmos.