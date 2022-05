Michael, George

El cantante británico George Michael murió el 25 de diciembre de 2016 a los 53 años de edad. Es considerado una de las estrellas más grandes del pop de los años 80 y 90.

Hijo de un grecochipriota y una británica, George Michael nació el 25 de junio de 1963 en Londres como Georgios Kyriacos Panayiotiu. Alcanzó la fama mundial con el dúo "Wham!". En 1988 inició una brillante carrera en solitario con el éxito de ventas multimillonario "Faith". A ese trabajo le siguieron después "Listen Without Prejudice Vol. 1", en 1990, "Five Live" (1993), Older (1996) y "Songs from the Last Century" (1999), entre otros. A finales de la década de los 90, su carrera musical comenzó a verse eclipsada por diversas turbulencias personales que saltaron a las primeras páginas de los periódicos. En 1998 fue detenido en Estados Unidos por "realizar actos obscenos" en un baño público, un incidente que lo llevó a declarar abiertamente que era gay y dar a conocer su relación con el estadounidense Kenny Goss.