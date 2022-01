Meteoro explota en Estados Unidos con energía equivalente a 30 toneladas de TNT, según la NASA

Un meteoro que provocó un estruendo sobre los suburbios de Pittsburgh el día de Año Nuevo explotó en la atmósfera con una energía equivalente a unas 30 toneladas (27.216 kilogramos) de TNT, según las autoridades.

El sitio de medios sociales Meteor Watch de la NASA dijo a última hora del domingo que una "suposición razonable" de la velocidad del meteoro, de unas 45.000 mph (72.420 kph), permitiría una estimación "aproximada" de su tamaño, de un metro de diámetro, con una masa cercana a la media tonelada (454 kilogramos).

El Meteor Watch de la NASA confirmó posteriormente la explosión del meteoro en un post de Facebook el lunes, diciendo que una estación de infrasonido cercana registró la onda expansiva del meteoro cuando se rompió, causando estallidos sónicos. Los datos permitieron estimar que la energía liberada equivalía a 30 toneladas de TNT.

Tiempo nublado

Si no fuera por el tiempo nublado, dijo la NASA, habría sido fácilmente visible en el cielo diurno, tal vez unas 100 veces el brillo de la luna llena.

Una estación de infrasonidos cercana registró la onda expansiva del meteoro al romperse, lo que permitió realizar las estimaciones.

Chris Leonardi, meteorólogo del Servicio Meteorológico con sede en Pittsburgh, dijo que se pensaba que un meteoro "explotó o se vaporizó", según recogió The New York Times.

Meteoro "cayendo a través de la atmósfera"

La también meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional, Shannon Hefferan, dijo al Tribune-Review que los datos de los satélites registraron un destello sobre el condado de Washington poco antes de las 11:30 de la mañana del sábado y que las autoridades creían que se debía a un meteoro "cayendo a través de la atmósfera". Hefferan dijo que un evento similar ocurrió el 17 de septiembre en el condado de Hardy, Virginia Occidental.

Los residentes de South Hills y otras zonas informaron que oyeron un fuerte ruido y sintieron que sus casas temblaban y traqueteaban. Las autoridades del condado de Allegheny dijeron que habían confirmado que no hubo actividad sísmica ni truenos ni relámpagos.

¿Meteoro? ¿Asteroide? ¿Cuál es la diferencia?

Según explica la NASA, en asteroide es un pequeño objeto rocoso, más pequeños que un planeta, que orbita alrededor del Sol. Los meteoroides, por su parte, son mucho más pequeños que los asteroides. Un meteoro, según explica la agencia espacial, es lo que ocurre cuando un meteoroide –un pequeño trozo de asteroide o cometa– se quema al entrar en la atmósfera de la Tierra, creando una raya de luz en el cielo.

FEW (AP, NASA, The New York Times)