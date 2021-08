Messi no renovará por el Barcelona

"A pesar de haberse llegado a un acuerdo entre el FC Barcelona y Leo Messi y con la clara intención de ambas partes de firmar un nuevo contrato en el día de hoy, no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales", afirmó el club en un comunicado este jueves (05.08.2021). "Ante esta situación, Lionel Messi no continuará ligado al FC Barcelona. Las dos partes lamentan profundamente que finalmente no se puedan cumplir los deseos tanto del jugador como del club", continúa el comunicado, que achaca a las normas de juego limpio financiero de La Liga que no se haya podido firmar un nuevo contrato.

La partida del astro argentino del equipo barcelonés es algo de lo que se lleva hablando desde finales de la temporada pasada, cuando en agosto de 2020 Messi empezó a explorar otras opciones, aunque en septiembre pasado anunció finalmente que se quedaba en el club una temporada más.

Pese a que Messi finalizó contrato con el Barça el pasado 30 de junio, todo parecía indicar que el astro argentino firmaría un nuevo acuerdo para las dos próximas temporadas con la llegada de Joan Laporta a la presidencia. Además, el acuerdo anunciado este miércoles por LaLiga con el fondo internacional CVC para inyectar 2.700 millones de euros en la competición y los clubes parecía allanar el camino del Barça para renovar al crack de Rosario.

Sin embargo, el club pierde al futbolista con el que ha vivido su etapa más brillante, logrando juntos cuatro Ligas de Campeones, diez Ligas españolas, y siete Copas del Rey, entre otros títulos, gracias en gran parte a sus 672 goles. En cualquier caso, el FC Barcelona quiso agradecer "de todo corazón" la aportación del '10' al "engrandecimiento de la institución" y le deseó "lo mejor en su vida personal y profesional".

lgc (efe/afp/reuters)