Merkel y Macron celebran su última reunión ministerial

El presidente francés, Emmanuel Macron, y la canciller alemana, Angela Merkel, pidieron este lunes (31.05.2021) explicaciones a Estados Unidos y Dinamarca sobre las acusaciones de espionaje a responsables europeos, entre ellos a la dirigente germana.

"El caso se remonta a hace años. Pero si la información es cierta, no es aceptable, menos aún entre aliados europeos", afirmó Macron, tras las consultas intergubernamentales en formato virtual con Merkel, quien su expresó su "confianza" en que el Gobierno danés "aclare" lo ocurrido.

Según una investigación de la televisión pública danesa Danmarks Radio (DR) publicada el domingo junto a varios medios europeos, Washington utilizó instalaciones danesas al menos hasta 2014 para poder escuchar a varios altos dirigentes de cuatro países (Alemania, Suecia, Noruega y Francia).

Macron desde el palacio del Elíseo en París

Alertan sobre el rechazo de la UE frente a EE.UU. y China

Asimismo, Merkel y Macron se felicitaron también por la capacidad de reacción que está mostrando últimamente la UE, pero advirtieron del riesgo de que el bloque se quede rezagado respecto de EE. UU. y China.

"Los próximos meses nos dirán si necesitamos una mayor ambición en nuestras grandes políticas", respondió al ser interrogado sobre si sería preciso un nuevo programa de reactivación económica más allá de los 1,8 billones de euros que suman el presupuesto de la UE para el período 2021-2028 y el plan de recuperación poscovid.

En su opinión, es vital seguir "siendo igual de pragmáticos con una voluntad geopolítica" y evitar que la salida de la crisis no desemboque en "cualquier tipo de retraso de la UE frente a Estados Unidos y China".

El acuerdo Franco-Alemán

De igual forma, a juicio de ambos, la clave del éxito comunitario está en el buen funcionamiento del eje franco-alemán. "Europa no puede avanzar si Francia y Alemania no están de acuerdo. Que estén de acuerdo no basta, pero si no hay acuerdo franco-alemán no hay acuerdo a 27", aseguró Macron en referencia al plan que permitirá por primera vez a la Comisión Europea (CE) financiarse mediante la emisión conjunta de deuda.

