Merkel: "Tiempos difíciles para nuestro país"

La canciller federal Angela Merkel, en su presumiblemente último Discurso de Año Nuevo en el cargo, trata de preparar a los ciudadanos para asumir más sacrificios en la crisis del coronavirus. "No se puede pasar ignorar lo aciago de estos días y semanas. Son tiempos difíciles para nuestro país. Y así seguirá bastante rato todavía", dijo Merkel, según el texto adelantado a los medios. "En 2020 nos ha arrollado algo con lo que el mundo no contaba. Un virus - hasta ahora desconocido - invade nuestros cuerpos y nuestras vidas. Nos afecta en el aspecto más humano de nuestra conducta: la cercanía a los demás, un abrazo, una conversación, las celebraciones".

Según Merkel, la pandemia del coronavirus y su gestión representan "la tarea política, social y económica del siglo". En su tradicional Discurso de Año Nuevo, la canciller agradeció a los ciudadanos su confianza y paciencia, "por participar en este esfuerzo histórico". Recordó a las víctimas de la pandemia y volvió a pedir, con toda la esperanza puesta en las vacunas, paciencia y perseverancia: "Durante todavía bastante tiempo dependerá de todos nosotros mismos cómo vamos a superar esta pandemia. El invierno es, y seguirá siendo, duro".

Por tanto, cada uno debe hacer su contribución para contener la pandemia. "Sabemos lo que se puede hacer para contrarrestar al virus. Junto a la vacuna, el medio más eficaz para combatirlo está en nuestras propias manos: atenernos a las reglas de higiene y distancia social, todos y cada uno de nosotros".

Tomarse un momento para el luto

"Al final de este año sin aliento también tenemos que tomarnos un momento para guardar luto", indica la canciller. "Como sociedad, no debemos olvidar cuántos han perdido a sus seres queridos sin poder estar cerca de ellos en sus últimos momentos. Yo no puedo aliviar su dolor, pero sí que pienso en ellos, especialmente esta noche". Ella apenas puede imaginar la amargura de quienes están de luto por la pérdida de un familiar debido al coronavirus, o de quienes luchan contra las secuelas de la enfermedad, "mientras algunos recalcitrantes niegan la existencia del virus", se lamenta la canciller. "Las leyendas de la conspiración no son solo falsas y peligrosas, también son cínicas y crueles con las víctimas".

El 2020, subraya Merkel en su decimosexto Discurso de Año Nuevo, también ha sido un año "en el que muchos han realizado su trabajo superándose a sí mismos y sin vanagloriarse de ello". Así lo han demostrado médicos/as y enfermeras de hospitales, residencias de ancianos y otras instituciones; los empleados de las autoridades sanitarias; como también "nuestras fuerzas armadas". Innumerables personas han contribuido a que fuera posible "que nuestra vida, a pesar de la pandemia, pudiera seguir: en los supermercados y en el transporte de productos, las oficinas de correos, en los autobuses y trenes, las comisarías, en las escuelas y guarderías, en las iglesias, en las oficinas de la radio, la televisión, los diarios o los portales de noticias".

Merkel dijo estar agradecida "por cómo la mayoría de la gente usa disciplinadamente mascarilla y cómo se esfuerza por mantener la distancia". "Ahí se expresa para mí lo que hace posible la vida en sociedad en primer lugar: la consideración por los demás, la sensibilidad también de dar un paso atrás de vez en cuando, la conciencia del espíritu cívico".

Las caras de la esperanza

Con la vista puesta en la campaña de vacunación que arrancó el pasado 27 de diiembre, Merkel dijo que la esperanza tiene rostro desde hace unos días: "Son las caras de los primeros vacunados, los muy mayores y sus enfermeras, el personal médico de las unidades de cuidados intensivos; no solo nosotros, sino en todos los países europeos y muchos otros". Cada día habrá más, gradualmente se irán sumando otros grupos de edad y otras profesiones. Y, luego, todos los que quieran. "También yo me vacunaré cuando sea mi turno", enfatizó Merkel, de 66 años.

Alemania no debe perder de vista, a pesar de estar ocupada atendiendo la pandemia, otras "enormes" tareas que el país, antes como ahora, sigue afrontando. "¿Va a girar todo en torno al coronavirus en 2021? No, como tampoco en el que acaba", agrega Merkel. "El mundo en el que vivimos esta cambiando rápida y radicalmente, no solo debido a la pandemia". Por lo que es aún más importante que Alemania "desarrolle ideas valientes para el futuro con todas sus energías y ​​creatividad", desarrollando una economía más respetuosa con el medio ambiente, por ejemplo.

Con mucha esperanza en el nuevo año

Merkel concluyó su discurso, que se puede ver en la televisión en la víspera de Año Nuevo a partir de las 20:10 CET, con unas palabras personales. Dado que no volverá a presentarse en las elecciones de septiembre, es "con toda probabilidad la última vez que podré dirigirme a ustedes como canciller en el discurso de Año Nuevo", dijo.

"Creo que no exagero cuando digo que nunca, en los últimos quince años, hemos sentido todos el año que pasa como tan difícil, y nunca, a pesar de todas las preocupaciones y cierto escepticismo, hemos esperado el año nuevo con tanta esperanza", añadió. Al mismo tiempo, deseó a todos "salud, confianza y que Dios les bendiga en el año 2021".

