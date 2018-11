Merkel reafirma propósito de mantener la Gran Coalición

La canciller de Alemania, Angela Merkel, aseguró este lunes (05.11.2018) que el objetivo de su partido, la Unión Cristianodemócrata (CDU), es mantener la coalición de gobierno, independiente de quien asuma la presidencia de la CDU tras la decisión de Merkel de renunciar a la reelección como jefa de los conservadores.

"Estamos firmemente convencidos de que debemos seguir liderando el Gobierno federal sobre la base del actual pacto de coalición", afirmó la canciller tras dos días de reuniones de la cúpula de su partido. Esta idea es "compartida por unanimidad" por todos los miembros de la presidencia, añadió Merkel, quien ratificó su propósito de agotar la actual legislatura como canciller.

"Creo que es un mensaje importante, que también puede contribuir a que no haya tanta preocupación", dijo la mandataria en dirección a los socios socialdemócratas. Esto busca inyectar confianza en el Gobierno, pues tras los serios reveses sufridos por los partidos oficialistas en la regionales de Baviera y Hesse, se especuló con un posible quiebre de la alianza, conocida como Gran Coalición.

SPD opina igual

En una línea similar se expresó la líder de los socialdemócratas (SPD), Andrea Nahles, quien explicó que en las reuniones mantenidas por su cúpula el pasado fin de semana no se planteó abandonar la Gran Coalición: "No, ahora no", respondió a una pregunta en ese sentido. Cualquier decisión sobre los pasos a seguir se analizará "a partir de diciembre" y en función "de lo que ocurra", añadió.

La labor del Gobierno se ha visto ensombrecida en los últimos meses por rencillas internas, especialmente entre la CDU y su socia bávara CSU por la política de migración. También un entredicho por el polémico jefe de la inteligencia interior dejó la alianza al borde de la ruptura. Todo esto contribuyó a la pérdida masiva de votos, fenómeno que ha beneficiado especialmente al partido Los Verdes.

Merkel y los próceres de la CDU Konrad Adenauer, presidente de la CDU desde 1950 hasta 1966 Cuando Konrad Adenauer fue elegido presidente de la CDU, ya era canciller. El antiguo alcalde de Colonia había ayudado significativamente a construir la CDU en Alemania. La concentración de la presidencia del partido y la cancillería en una sola persona la mantuvieron otros sucesores. Merkel siempre ha estado a favor de que una sola persona dirija la cancillería y el partido.

Merkel y los próceres de la CDU 1966: Ludwig Erhard, sucesor de Konrad Adenauer Durante 16 años, el primer presidente y cofundador de la CDU, Konrad Adenauer, dejó su propia huella en el partido. Cuando entregó la presidencia del partido a Ludwig Erhard el 23 de marzo de 1966, el "padre del milagro económico alemán" había sido canciller durante dos años y medio. Dadas las diversas intrigas de Adenauer contra su sucesor, la relación entre ambos era, digámoslo así, compleja.

Merkel y los próceres de la CDU Cancillería, presidencia de la CDU y gran coalición Después de que Erhard perdiera el respaldo en la CDU/CSU, Kurt-Georg Kiesinger se convirtió en canciller en 1966 y luego, en 1967, fue elegido presidente de la CDU. Fue el primero que consiguió ser líder del partido y gobernar una gran coalición con el SPD. Al final del experimento, la CDU/CSU pasó a formar parte de la oposición, tras las elecciones generales de 1969.

Merkel y los próceres de la CDU Rainer Barzel, de 1971 a 1977 Kiesinger fue presidente de la CDU hasta 1971. Rainer Barzel se convirtió entonces en el nuevo presidente del partido. En 1972 intentó, a través de una moción de censura contra el canciller Willy Brandt, convertirse en canciller. Sin embargo, a la CDU le faltaron dos votos para que pudiera llevarse a cabo el cambio.

Merkel y los próceres de la CDU 1973: el comienzo de una nueva era Barzel no se recuperó del todo del fracaso de la moción de censura contra Brandt: en 1973 renunció a la presidencia del partido. En la posterior convención del partido, un joven político de la CDU de Renania-Palatinado se presentó como sucesor: Helmut Kohl, quien se llamaba a sí mismo el "nieto de Adenauer".

Merkel y los próceres de la CDU Primer presidente de la CDU alemana, tras 1989 Helmut Kohl, elegido líder del partido en junio de 1973, dirigió el destino de los cristianodemócratas durante un cuarto de siglo. Especialmente desde su elección como canciller en 1982, lideró el partido con un estilo patriarcal. Conocido como el "canciller de la unificación", organizó, tras 1990, la integración de la CDU de la RDA y otros partidos democráticos.

Merkel y los próceres de la CDU La hora del sucesor: Schäuble Las elecciones generales en 1998 fueron una amarga derrota: no solo el final de la cancillería, sino también del patriarca del partido; Helmut Kohl. En noviembre, se presentó ante una reunión de la CDU con su designado sucesor,Wolfgang Schäuble y la futura secretaria general de la CDU, Angela Merkel.

Merkel y los próceres de la CDU Schäuble renunció a sus cargos Wolfgang Schäuble, considerado el hijo adoptivo político y el príncipe heredero de Kohl, finalmente se vio envuelto en el torbellino de la financiación ilegal de la CDU bajo Kohl. Schäuble dimitió de sus cargos como jefe de la fracción de la Unión y de presidente de la CDU. Angela Merkel era entonces secretaria general de la CDU.

Merkel y los próceres de la CDU Todo comenzó en Essen Schäuble se vio envuelto en el torbellino de la financiación ilegal de la CDU, lo que también contribuyó al ocaso de Kohl. Tras la retirada de Schäuble comenzó la lucha por el poder. La carrera por la presidencia, en la convención del partido en Essen en 2000, la ganó Angela Merkel, quien contó con el apoyo de las bases de la CDU y se convirtió en la primera mujer en liderar el partido.

Merkel y los próceres de la CDU Se acabó después de los resultados de Hesse Durante más de 18 años, Angela Merkel dejó su huella en la CDU. Ahora anunció, como consecuencia de las fuertes pérdidas del partido en las elecciones en el Estado de Hesse, que no se postulará para la presidencia de la CDU ni aspirará a convertirse de nuevo en canciller tras 2021. Autor: Sven Töniges



DZC (EFE, dpa)

