Merkel: la situación pandémica en Alemania “es muy seria”

La canciller de Alemania, la cristianodemócrata Angela Merkel, defendió ante el Parlamento este viernes (16.04.2021) la necesidad de aplicar medidas más estrictas, como el toque de queda nocturno, para intentar frenar el avance de la pandemia del coronavirus, que en Alemania se ha cobrado la vida de casi 80.000 personas. A juicio de la autoridad, la tercera ola tiene "fuertemente agarrado” al país.

"Debemos hacer todo lo posible para frenar y romper la tercera ola", dijo Merkel, que intervino en el Bundestag (Cámara Baja) en la primera lectura de la reforma legal que aprobó el Consejo de Ministros, para limitar la capacidad de acción de los estados federados en la lucha contra la pandemia y así poder imponer restricciones uniformes a partir de ciertos niveles de incidencia acumulada.

"La situación es seria, muy seria", advirtió la jefa del Gobierno alemán, que pidió atender los "llamados de emergencia" de los sanitarios. "Han hecho un llamado tras otro. ¿Quiénes somos nosotros para ignorar sus peticiones?”, preguntó. Si bien reconoció que las nuevas medidas podrían afectar de forma notable las libertades ciudadanas, la canciller dijo que se trata de medidas justificadas y necesarias, aunque llegan tarde dado el avance que ha experimentado la pandemia en Alemania.

El virus "no negocia”

La canciller dedicó parte de su discurso a defender el toque de queda, una de las medidas más controvertidas de este proyecto de ley del gobierno. Merkel recordó que no se trata de un "invento nuevo”, pues se ha usado ya en Reino Unido, Francia, Países Bajos y Portugal, y ayuda a reducir la movilidad de las personas. "No es la panacea”, admitió, pues lesiona los derechos personales, pero indicó que su aplicación ofrece más ventajas que desventajas.

Frente a la pandemia no valen las "medias tintas" ni los "titubeos”, añadió, pues el coronavirus "no negocia". El proyecto del gobierno busca imponer toques de queda entre las 21 horas y las 5 am con el fin de "reducir las visitas nocturnas, los movimientos de un lugar a otro y el uso del transporte público”. A juicio de Merkel, la mayoría de los alemanes está a favor de introducir medidas más drásticas para frenar los contagios.

Alemania comunicó este viernes que en las 24 horas previas se registraron 25.831 nuevos casos de coronavirus y 247 muertes, según datos del Instituto Robert Koch (RKI) de virología. El país más poblado de la UE suma así un total de 3.099.273 casos confirmados y 79.628 muertes con o por COVID-19.

DZC (EFE, dpa, Reuters)