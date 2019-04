Merkel inaugura la Feria de Hannover criticando el veto a la fusión de Siemens y Alstom

La canciller alemana, Angela Merkel, criticó este domingo la decisión de la Comisión Europea (CE) de no permitir que saliese adelante la fusión de las divisiones de producción de trenes de la francesa Alstom y la alemana Siemens. Merkel realizó estas declaraciones al intervenir en la inauguración de la Feria de Hannover, una de las mayores citas de la industria a nivel global, al referirse a la creciente competitividad a nivel global y los retos del futuro.

Fusiones como la de Alstom y Siemens son "estratégicas" y no se llevan a cabo pensando en el presente, sino con la vista puesta en dentro de "una década", porque deben servir para "prepararnos para el futuro", argumentó. Merkel, que dijo comprender las reticencias de la CE sobre la reducción de la competitividad en el ámbito europeo de llevarse a cabo la fusión, agregó que "las reglas están cambiando" a nivel internacional y que la UE debe dar "respuestas" y buscar "posiciones comunes".

"Hay países que se preocupan de que sus empresas tengan ventajas y no les importa que haya un entorno igual para todos", así como gobiernos que conceden subvenciones e imponen trabas arancelarias y no arancelarias a empresas extranjeras, señaló la canciller. "Si seguimos como hasta ahora, no será suficiente" para mantener el nivel de competitividad europeo, agregó Merkel, que apuntó a Estados Unidos y China como los principales rivales en el ámbito económico. (efe)

