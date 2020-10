Merkel condena declaraciones de Erdogan contra Macron

La canciller alemana, Angela Merkel, expresó su "solidaridad" con París. "Son comentarios difamatorios que son completamente inaceptables, particularmente en el contexto del horrible asesinato del profesor francés Samuel Paty por parte de un islamista fanático", declaró este lunes (26.10.2020) el portavoz de la canciller, Steffen Seibert.

En dos ocasiones este fin de semana, Erdogan cuestionó la "salud mental" de Macron, denunciando sus posiciones hacia los musulmanes, después de que el jefe de Estado francés prometiera que Francia no renunciaría a las caricaturas ni a la libertad de expresión.

Macron pronunció estas palabras la semana pasada en un homenaje nacional al profesor, decapitado en un ataque islamista por mostrar caricaturas del profeta Mahoma en clase.

La ministra francesa de Cultura, Roselyne Bachelot, llamó el lunes al "apaciguamiento". Francia no está luchando "contra los musulmanes franceses", sino contra "el islamismo y el terrorismo", aseguró.

Asimismo, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, llamó este lunes a sus conciudadanos a boicotear los productos franceses. "Así como en Francia algunos dicen 'no compren las marcas turcas', me dirijo desde aquí a mi nación: 'Sobre todo no presten atención a las marcas francesas, no las compren'", dijo Erdogan en un discurso en Ankara.

"Se está llevando a cabo una campaña de linchamiento contra los musulmanes parecida a la de los judíos de Europa antes de la Segunda Guerra Mundial", añadió.

La víspera, el ministerio de Relaciones Exteriores francés dijo que "los llamamientos al boicot son inútiles y deben cesar inmediatamente, al igual que todos los ataques contra nuestro país, que son utilizados como herramienta por una minoría radical". (efe, afp)