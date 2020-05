"Men's world": el video de acoso sexual que sacudió a Alemania

El video abre como una exposición de arte "dark": una galería aparentemente interminable de fotos no solicitadas; imágenes que hombres han enviado a mujeres, de sus propios penes. El video se emitió el 13 de mayo durante el horario de máxima audiencia, a las 8:15 p.m. en el canal de televisión privado alemán Pro7.

"Esta puede ser la exposición más aterradora, pero también la más necesaria del mundo", dice la autora y periodista Sophie Passmann a los espectadores.

A dos comediantes alemanes, Joko Winterscheidt y Klaas Heufer-Umlauf, la emisora les había dado mano libre para hacer lo que quisieran con un espacio de quince minutos a aire. Los dos hombres, conocidos por atraer al público más joven con sus bromas y sus acrobacias salvajes, sorprendieron a su audiencia con su selección: le cedieron el tiempo a la feminista Sophie Passmann.

Sophie Passmann, feminista y periodista alemana

Passmann, de 26 años, es conocida en Alemania por sus comentarios en las redes sociales y su papel como presentadora de radio y autora. El año pasado publicó el libro "Old White Men", donde entrevista a celebridades masculinas sobre el feminismo. Con su irónico sentido del humor y sus mordaces comentarios, es considerada como una voz destacada de su generación, particularmente aquellos hartos del status quo.

Como anfitriona, Passmann guía a los espectadores a través del segmento de video de 15 minutos, llevándolos a través de exhibiciones que incluyen comentarios misóginos de YouTube y mensajes de texto amenazantes. Todo el espectáculo termina con una exposición de los atuendos que víctimas de violación usaban cuando fueron violadas, entre ellas un traje de baño, un vestido de fiesta y pijama.

Llevando conciencia al horario estelar

Después de que se emitió el programa, el hashtag #Maennerwelten ("mundos de hombres") se mantuvo durante días en Twitter en Alemania. El video de YouTube ha acumulado más de 3.8 millones de visitas desde que se publicó y también se subió con subtítulos en inglés.

El video llama a las mujeres de todo el mundo de habla alemana a presentar sus propias historias en las redes sociales, publicando sus propias capturas de pantalla del acoso que han sufrido por parte de hombres extraños.

La usuaria de Twitter Eleviisa dijo que denunció a alguien que le envió una foto no solicitada de su pene, pero que la policía no siguió el caso porque no la mostró en la vida real.

Muchos hombres expresaron sorpresa por lo que se mostró.

"Simplemente increíble ... como un hombre de 20 años, no siento nada más que vergüenza y asco", escribió un usuario en un comentario en YouTube.

Los temas de acoso sexual y agresión sexual se debatieron previamente en Alemania durante el movimiento #Aufschrei (protesta) en 2013, seguido del movimiento #MeToo sobre acoso y abuso sexual que se lanzó en 2017.

Así que los observadores se sorprendieron de la gran resonancia del video de Passmann.

"Creo que lo que ha logrado este video es que muchos hombres han entendido que cada uno de ellos conoce al menos a una mujer que ha tenido estas experiencias", dijo a DW Ricarda Lang, portavoz de políticas para las mujeres en el partido Los Verdes.

Señaló que siguen existiendo problemas que necesitan soluciones a nivel político.

"Desafortunadamente, con demasiada frecuencia tenemos situaciones en las que las autoridades no toman en serio la violencia digital", dijo. "En primer lugar, necesitamos buenos equipos y personal, así como capacitación para la policía sobre cómo enfrentar la violencia sexual y especialmente la violencia digital".

Cambiando el debate

Después del video "Men's World", el mensaje ahora es: es hora de que más hombres tomen medidas.

Nils Pickert, autor y miembro de la organización antidiscriminatoria PinkStinks Alemania, dijo que el llamado a la acción se aplica particularmente a los hombres que reconocen el problema pero no hablan con sus amigos.

"Si finalmente nos aseguramos de que haya menos perpetradores que actuar sorprendidos cuando las víctimas claman, entonces daríamos un paso adelante", dijo a DW.

Joko Winterscheidt (izq.) y Klaas Heufer-Umlauf cedieron su tiempo al aire

Pero la científica cultural Madita Oeming instó a que se considerara un espectro más amplio de experiencias, particularmente las que corren mayor riesgo de violencia.

Las voces de las mujeres de color, las mujeres con discapacidades, las mujeres trans y otras personas de la comunidad LGBT + están notablemente ausentes del video "Men's World", dijo a DW, señalando que incluso una sola mención a comunidades marginadas habría hecho una gran diferencia.

"En este caso, no es solo una cuestión de representación sino también de interseccionalidad. El sexismo golpea aún más cuando se combina con otras formas de discriminación", enfatizó Oeming.

Una "exposición permanente"

Hacia el final del video, Passmann les dice a los espectadores que ella y los anfitriones masculinos que configuraron el video son conscientes de que sus 15 minutos de horario estelar no cambiarán el mundo.

"Desafortunadamente, 'Men's World' es una exposición permanente que no puede limitarse a unos pocos minutos en televisión o en algunas salas, sino que continuará durante y después de este espectáculo", dijo Passmann.

"Probablemente tengamos que aguantar esta porquería por un tiempo más, pero no tenemos que aceptarla".