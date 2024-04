Memorias póstumas de Navalni serán publicadas en octubre

Las memorias del opositor ruso Alexei Navalni, fallecido en extrañas circunstancias en febrero en una prisión del Ártico donde cumplía una condena que sus seguidores estiman motivada por razones políticas, serán publicadas el próximo 22 de octubre, anunció este jueves (11.04.2024) su equipo y la editorial estadounidense que se encargará de la obra.

"Es la historia completa de su vida: su juventud, su vocación activista, su matrimonio y su familia, y su compromiso con la causa de la democracia y la libertad rusas frente a una superpotencia mundial decidida a silenciarlo", anunció la editorial Knopf. El libro tendrá una tirada inicial de 500.000 ejemplares, se titulara "Patriota” y ya ha sido traducido a 11 idiomas.

Para la viuda del activista, Yulia Navalnaya, "este libro es un testimonio no sólo de la vida de Alexei, sino de su inquebrantable compromiso con la lucha contra la dictadura, una lucha por la que lo dio todo, incluida su vida". En su opinión, "compartir su historia no sólo honrará su memoria, sino que también inspirará a otros a defender lo que es justo y a no perder nunca de vista los valores que de verdad importan".

"El fin de los secretos”

Iniciadas poco después de su envenenamiento por los servicios secretos del régimen de Vladimir Putin en 2020, del que se recuperó milagrosamente en un hospital en Alemania, en sus memorias Navalni manifiesta su "total convicción de que el cambio no puede resistirse y de que llegará" en Rusia. "No es en absoluto la forma que imaginé que Alexei escribiría su biografía", dijo Navalnaya en X (Twitter), donde añadió que tras comenzar a redactarla "rápidamente se vio atrapado" por ese trabajo.

"Hoy es el fin de los secretos. El libro de Alexei, que empezó a escribir en Alemania y terminó en la cárcel, será publicado", dijo -por su parte- su portavoz Kira Yarmish. En ellas incluye correspondencia desde la cárcel y relata su carrera política, los numerosos atentados contra su vida y la de las personas más cercanas a él, y la campaña que él y su equipo libraron contra el régimen de Putin.

Navalni, de 47 años, pasó en celdas de aislamiento un tercio de los tres años de condena desde su regreso a Moscú en 2021. Su familia, sus correligionarios y Occidente responsabilizan de su súbita muerte a Putin.

DZC (AFP, EFE)