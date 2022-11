Memoria para el futuro

¿Qué nuevas formas de cultura de la memoria se ensayan en otros países, como Israel y Sudáfrica?





La memoria del Holocausto, a prueba

Alemania y la época nazi: el debate sobre la culpa, la memoria y la responsabilidad vuelve a estar sobre la mesa. ¿Es inamovible el recuerdo del Holocausto? ¿Aparta la atención de otros crímenes históricos? ¿Cómo será el futuro de la memoria?





Cómo cambia en Israel la memoria de la Shoá

La memoria de la Shoah también está cambiando en Israel. La cuarta generación de israelíes, nietos y biznietos de sobrevivientes del Holocausto, busca nuevas formas de recordar sin testigos.





Centro del Holocausto y Genocidio de Sudáfrica

Un museo de Johannesburgo abre nuevos caminos. Fomentando que se aproximen al Holocausto europeo, los jóvenes sudafricanos comprenderán mejor su propia historia de violencia.

