Memes en América Latina: ¿el arma perfecta para ridiculizar a los políticos?

“De todo me hacen memes, no se cansan. En lugar de decir 36 mil millones dije otra cosa, entonces meme”, manifestó fastidiado el candidato presidencial peruano César Acuña, por las críticas que recibe en las redes sociales luego de no saber cómo explicar cuánto le iba costar, si llega a la presidencia, la entrega de un bono por la pandemia del coronavirus.

Esta no es la primera vez que el candidato peruano se queja de que los usuarios de las redes sociales lo viralicen a través de memes por su forma de hablar. “No sorprende que a Acuña se le utilice como un candidato 'memeable'. Él es parte de una tradición política antigua que no se ha actualizado mucho y, por lo tanto, resulta para la gente más gracioso utilizar memes en contra de personas que no quieren ajustarse a los nuevos cánones de comunicación. Además, Acuña suele tener frases redundantes y tautologías que lo hacen muy ‘memeable’”, comenta a DW el especialista peruano en comunicación política Oscar del Valle.

Sin embargo, este fenómeo en la comunicación política no es exlusivo de un país en la región. Desde México a Argentina, los memes en la comunicación política están revelando un gran potencial que modifica la relación de los gobiernos o candidatos, que terminan teniendo un alto impacto: con un enfoque constructivo y destructivo. ¿Son los memes parte de la cultura latinoamericana?

El problema de “satanizar la ridiculización”

La creación de memes es una práctica que se ha ido profesionalizando en los últimos años. La palabra proviene del griego “mimema”, que significa “algo limitado” y hace referencia a una forma de propagación cultural que se ha convertido en una de las maneras más fáciles y de gran impacto no solo para divertir sino para comunicar.

“Un meme es, en términos generales, una unidad de información que se replica a sí misma. La utilidad política y social de un meme viene justamente porque rebota en otras personas. Es decir, yo utilizo esta imagen acompañada por lo general de texto para expresar mi descontento o para expresar mi opinión con respecto al desarrollo social o político y eso encuentra eco en otras personas que se sienten identificadas. Esas personas lo toman, lo transforman, le agregan cosas, lo reenvían y eso es lo que lo hace viral. Precisamente ahí está su valor social, de expresar una corriente de pensamiento que tiene eco en muchas personas”, explica a DW Marianne Díaz, analista de políticas públicas y redes sociales de la organización latinoamericana Derechos Digitales.

Desde el punto de vista político, los memes tienen un valor bastante claro que es permitir, fomentar y otorgar una manera para la participación política, sobre todo de los más jóvenes, que normalmente tienden a ser menos participativos, pero que de este modo encuentran una vía para expresar esas opiniones. “Creo que justamente el problema está en satanizar la radicalización del meme. El término ridiculizar parece que intenta situar al político como figura de buena posición, como víctima”, señala Díaz.

La sátira, recuerda Díaz, es un elemento sumamente importante de la libertad de expresión: “Los memes son uno de los vectores de comunicación más importantes que hay para la sátira y la sátira política... Las personas que tienen cargos públicos están sometidas a un mayor nivel de escrutinio y, por ende, deben tolerar un mayor nivel de sátira.

¿Parte de la cultura latinoamericana?

Sobre si es parte de la cultura latinoamericana, el experto peruano del Valle asegura que “en medio de una campaña cualquiera puede ser ‘troll’ y eso depende de la situación particular de una persona. Eso hace que una persona utilice estos mecanismos para compartir información donde se aprovecha del contexto, que es un contexto electoral, para hacer burlas, para pasar información de modo graciosa y convencer a la gente”.

Por su parte, la experta Díaz cree que los memes son parte de una cultura global y parte de la cultura de Internet: “Hay países con un alto índice de producción per cápita de memes que están en Europa o Asia. Rusia es un país con una fama de memes increíble. En Latinoamérica los venezolanos son bastante creativos, pero en Argentina están bastante bien instaurado”.

También sería importante diferenciar entre memes globales, más fáciles de entender, y los locales o regionales, como en el caso de América Latina. “Algunos memes se pueden entender a lo largo de Latinoamérica, porque tenemos referentes compartidos, como, por ejemplo, los mexicanos. Ellos hacen memes que tienen al Chavo del Ocho con el presidente Andrés Manuel López Obrador y el resto de Latinoamérica lo va a entender porque la mayoría de los latinoamericanos tenemos esa referencia”, asegura Díaz.

Mejor evitar el “efecto Streisand”

El fenómeno con esta herramienta, como cualquier otra que se ha vuelto parte de la comunicación política, es que es totalmente integral. La manera en la que la gente participa en la sociedad hoy en día es distinta: “Creo que este nuevo mecanismo de comunicación hay que usarlo como herramienta de medición de la temperatura social, del descontento de la gente, de cuáles son los asuntos a los cuales está prestando más atención. El 'efecto Streisand', indica que cuando se censura un contenido en Internet, ese contenido se viraliza mucho más rápido y es imposible eliminarlo. Tiene un efecto como de cabeza de medusa”, asegura Díaz.

En general, la especialista Díaz se muestra convencida de que lo mejor que un político puede hacer ante esto es ignorarlo porque tienen varios caminos: “Un camino es intentar controlar, censurar y ya vemos que eso no funciona por el nivel de derechos humanos. Pero el otro camino es intentar participar. En Chile, por ejemplo, Piñera cuando ha intentado participar en el chiste se ha visto mal y cuando lo ignora todo marcha mejor. Todos los días hay memes de Piñera, pero es simplemente expresión popular. No constituye ningún tipo de amenaza”.

En el caso del candidato peruano, el especialista del Valle cree que Acuña no lo ha sabido aprovechar porque él no ha entrado al juego, se ha quejado del juego y cuando te quejas del juego, bueno, te van a tratar de seguir fastidiando. Los candidatos ya no se relacionan hoy de manera vertical. En redes sociales, la relación entre el candidato y sus representados es horizontal. “Hoy en día uno puede enviarle un mensaje al presidente con solo un clic en Twitter y también podría recibir esa respuesta con tan solo un clic. Y en la medida que el candidato se distancia del público negando la posibilidad de jugar este juego, entonces está perdiendo una oportunidad”, acota del Valle.

