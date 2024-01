Mel Brooks recibe un Oscar honorífico a los 97 años

El director estadounidense Mel Brooks, de 97 años, recibió la noche del martes (09.01.2024) un Oscar honorífico por su carrera, más de medio siglo después de haber ganado otro (a mejor guion original) por "Los productores", al que recordó durante la gala. "Lo echo mucho de menos. Nunca tendría que haberlo vendido", dijo. "Este no lo venderé, lo juro ante Dios", dijo.

Maestro de la comedia en Hollywood, Brooks es uno de los pocos cineastas que ha ganado los mayores premios del cine, entre ellos el Oscar, el Emmy, el Tony y el Grammy. Además de "Los productores" (1967), donde deja en ridículo a Hitler, algunos de sus filmes más conocidos son "Un comisario de película" (1974) o "El joven Frankenstein" (1974).

Esta estatuilla honorífica fue entregada durante los 14º Governors Awards, organizados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, que cada año homenajea a cuatro veteranos de la industria. La actriz Angela Bassett, de 64 años, nominada dos veces para la preciada estatuilla y conocida por encarnar a Tina Turner en "What's Love Got to Do With It" (1993), también recibió un Oscar honorífico. Los otros dos fueron para la montadora Carol Littleton y la productora Michelle Satter, impulsora del festival de Sundance.

La gala se celebró durante una cena privada no televisada a la que asistieron grandes estrellas de Hollywood como Martin Scorsese, Christopher Nolan, Leonardo DiCaprio, Penélope Cruz, Natalie Portman, Bradley Cooper o Jon Batiste y en la que John Mulaney actuó como presentador. "Es un gran honor para mí ser el anfitrión de esto", dijo. "Cuando era niño, siempre veía los Goberneurs Awards no televisados, aunque comenzaron hace sólo 14 años... todos nos reuníamos frente al televisor apagado. Fue la única vez que vi sonreír a mi padre", bromeó.

Al recoger el premio, Bassett hizo hincapié que ella era sólo la segunda actriz negra en recibir esta estatuilla honorífica, después de Cicely Tyson. La intérprete también quiso rendir homenaje a otras actrices pioneras negras de Hollywood como Hattie McDaniel, que ganó el Óscar por "Lo que el viento se llevó" en 1940. Medio siglo después, otra actriz afroamericana, Whoopi Goldberg, consiguió un Oscar. "Mi deseo es que dejemos esta industria más rica, vanguardista e inclusiva de cómo la encontramos", dijo Bassett.

lgc (afp/ap)