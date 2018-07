Medios: Alemania deportó a escolta de Bin Laden

Los alemanes intentan recuperar la normalidad tras el atentado de Berlín

Concierto espontáneo

Dos coros berlineses sientan un precedente al reunirse espontáneamente para ofrecer un concierto en el lugar del atentado. Más de 200 personas cantaban "We are the world", "Shine and Light" y clásicos navideños, como "Noche de paz". Una señal de humanidad y solidaridad.

Autor: Klaus Dahmann