Medio siglo de Astérix en Alemania

El renacimiento del cómic

Surrealismo en el país de los sueños

¿Quién lo hubiera pensado? Los primeros surrealistas del siglo XX no exponían en las galerías más famosas del mundo, sino en tiras de cómics. Entre ellos estaba Winsor McCay. Esta imagen corresponde a su obra “El pequeño Nemo en la tierra de los sueños” (Little Nemo in Slumberland), publicado en 1907. Artistas como él ya experimentaban desde los inicios del siglo XX con elementos de vanguardia.