Medio Oriente: EE.UU. propuso confederación jordano-palestina

El equipo negociador de Estados Unidos para el conflicto palestino-israelí ofreció al presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abbas, un plan basado en una confederación jordano-palestina. Así lo reveló este domingo (02.09.2018) Brian Reeves, portavoz de la ONG israelí Paz Ahora, quien estuvo en una reunión con parlamentarios y abogados palestinos e israelíes en la que Abbas comentó la información.

"Abbas dijo que respondió a (Jared) Kushner y (Jason) Greenblatt (el primero, asesor y yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el segundo enviado especial para Oriente Medio) que no aceptaría su propuesta, pero que podría considerar una confederación entre Israel, Palestina y Jordania”, informó Reeves, quien escuchó el relato de Abbas en la Mukata, sede de Gobierno de la ANP.

El diario israelí Haaretz cita a Abbas en su encuentro con los estadounidenses con estas palabras. "Me han preguntado si creo en una confederación con Jordania. Sí, quiero una confederación con Jordania e Israel. He preguntado a los israelíes si aprobarían una propuesta de ese tipo". No está claro cómo funcionaría esa unión de Estados ni cuándo fue puesta la idea sobre la mesa.

Críticas a EE.UU.

El presidente palestino también dijo que él respalda la solución de los dos Estados, defendió el derecho al retorno palestino y aseguró que EE.UU. actúa "de modo hostil contra los palestinos" pues "está impidiendo el proceso de paz. EE.UU. quiere sabotear por completo a la UNRWA", la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, según el portavoz de Paz Ahora.

"El presidente palestino también dijo que se reúne de cuando en cuando con el jefe de los servicios se seguridad israelíes, Shin Bet, y que está de acuerdo con él en el 99 por ciento de las ocasiones", informó Reeves.

Un portavoz del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, no quiso pronunciarse sobre las informaciones de prensa. Sin embargo, Israel siempre se ha preocupado por mantener su mayoría judía, por lo que parece improbable que diera su aprobación y también el consentimiento de Jordania es dudoso. La idea de una confederación jordana-palestina es una cuestión ya debatida en las últimas décadas. Abbas destacó en el pasado que consideraría la idea sólo después de la fundación de un Estado palestino independiente.

DZC (EFE, dpa)

Así se intensificaron las protestas en Gaza contra Israel El primer ministro atacado El convoy del primer ministro palestino Rami Hamdallah, de Fatah, fue atacado cuando el dirigente realizaba una inusual visita a la Franja de Gaza, el 13 de marzo. La Autoridad Palestina acusó a Hamás, que gobierna Gaza, de no haber proporcionado la seguridad adecuada. Hamás, en cambio, aseguró que el ataque fue un intento por dañar los esfuerzos de reconciliación.

Así se intensificaron las protestas en Gaza contra Israel Se anuncian protestas en la frontera Los palestinos anunciaron una gran manifestación, pacífica, que se realizaría en la frontera con Israel para reclamar el derecho a retornar a las tierras que ahora ocupa el estado judío, que niega de plano esa posibilidad a los miles de palestinos refugiados que fueron expulsados de sus propiedades.

Así se intensificaron las protestas en Gaza contra Israel Marcha del Día de la TIerra Unos 30 mil palestinos participaron en las primeras protestas, el 30 de marzo, por el Día de la Tierra, que recuerda las manifestaciones árabes contra los planes de Israel de expropiar territorios. Algunos manifestantes se acercaron a la valla fronteriza y 16 fueron abatidos por las tropas israelíes, que además hirieron a decenas de personas, algunas de las cuales perecieron días después.

Así se intensificaron las protestas en Gaza contra Israel Netanyahu: "Los vamos a dañar" Durante un discurso en la ciudad de Sderot, cerca de Gaza, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo: "Tenemos una norma clara y simple e intentamos expresarla constantemente: si alguien trata de atacarte, levántate y atácalo. No permitiremos, aquí en la frontera con Gaza, que nos ataquen. Nosotros los vamos a dañar a ellos".

Así se intensificaron las protestas en Gaza contra Israel Tercera ronda de protestas El tercer día de manifestaciones, el 13 de abril, comenzó con los organizadores llamando a la gente a caminar sobre una bandera de Israel.

Así se intensificaron las protestas en Gaza contra Israel Manifestantes heridos Un grupo de palestinos corre a ayudar a un joven herido durante las protestas en la frontera, el 13 de abril. Los manifestantes lanzaron piedras a las tropas israelíes, que respondieron con fuego real. Al menos 45 palestinos perdieron la vida y cientos resultados heridos entre el 30 de marzo y el 27 de abril.

Así se intensificaron las protestas en Gaza contra Israel Niño asesinado el 20 de abril Las protestas continuaron el 20 de abril, con algunos palestinos lanzando cometas para transportar cócteles Molotov y bombas incendiarias por sobre la valla fronteriza. Francotiradores israelíes mataron al menos a 4 palestinos ese día, entre ellos un niño de 15 años. El enviado de la ONU para Medio Oriente calificó el asesinato como "escandaloso".

Así se intensificaron las protestas en Gaza contra Israel 15 de mayo: la embajada de Estados Unidos llega a Jerusalén Ivanka, hija del presidente de Estados Unidos, integró la delegación que inauguró la nueva embajada de ese país en Jerusalén. El cambio de ubicación de la legación diplomática desencadenó una nueva ola de protestas en la que 62 personas perdieron la vida. Las muertes han aumentado considerablemente las tensiones en la región.

Así se intensificaron las protestas en Gaza contra Israel EE.UU. ya no es visto como un socio en las negociaciones Mientras Estados Unidos celebraba el cambio de embajada desde Tel Aviv a Jerusalén, las protestas palestinas seguían adelante con más fuerza. Además, todo coincidió con el 70 aniversario de la fundación de Israel, o Nakba, como llaman los palestinos a ese día en que fueron obligados a abandonar sus hogares por las fuerzas israelíes.

Así se intensificaron las protestas en Gaza contra Israel Más de 60 muertos en las protestas Algunas personas trasladan a un manifestante herido en las protestas del 15 de mayo, que marca el 70 aniversario de la Nakba o "catástrofe".

Así se intensificaron las protestas en Gaza contra Israel Crímenes de guerra Salah al-Bardaweel, un oficial de Hamás, dijo a la televisión palestina que varias de las víctimas de las últimas protestas eran miembros de ese movimiento islamista. Por su parte, Mahmud Abbas, el líder de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), planea presentar una demanda por crímenes de guerra contra Israel ante la Corte Penal Internacional.



