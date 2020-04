Medidas anticoronavirus para los refugiados más débiles en Grecia

DW: ¿Qué hará, y esto es lo que preocupa a mucha gente actualmente, cuando se propague el coronavirus en uno de los campos de refugiados totalmente abarrotados en las islas griegas?

Ylva Johansson: Tenemos que evitarlo. Tenemos que hacer todo lo posible para evitar esta crisis. Es por eso que actualmente estamos trabajando intensamente en la elaboración de un plan de emergencia junto con las autoridades griegas. Ese plan ya existe. Ahora debemos comenzar a sacar de inmediato a los más débiles y vulnerables de esos campamentos. Tienen que ir a un lugar seguro, en habitaciones de hotel o apartamentos vacíos para que no se infecten si el virus llegase a los campamentos. Necesitamos ayuda con el equipamiento médico y el personal sanitario que ahora queremos poner a disposición de las autoridades griegas. Esto también es válido para la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Agencia de Refugiados (OIM), con quienes trabajamos estrechamente para abordar la situación.

La UE acordó hace semanas sacar a 1.600 menores refugiados no acompañados de los campamentos. ¿Lo que anuncia tiene efecto inmediato?

No, la evacuación inmediata se trata de llevar a personas mayores vulnerables y personas que ya están enfermas de los campamentos a alojamientos seguros en hoteles que están disponibles de inmediato. Ya no deberían vivir bajo las condiciones del campamento. La reubicación de jóvenes no acompañados también va muy bien. Tenemos ocho Estados miembros que desean dar la bienvenida a estos niños. Espero que la primera reubicación tenga lugar la próxima semana. Ahora están siendo llevados a centros de tránsito donde se les realiza una prueba de detección del coronavirus y se los prepara para su reubicación. Para mí es una señal de solidaridad práctica en estos tiempos. Tenemos que reducir la presión en estos campamentos repletos de gente en las islas .

Usted menciona la solidaridad, pero ¿por qué fue tan difícil encontrar una solución para los refugiados y los migrantes, algunos de los cuales han estado varados en las islas durante años?

Desde que asumí el cargo, hemos estado trabajando arduamente para encontrar un nuevo acuerdo sobre migración y asilo, que propondré pronto y que espero sea aceptado por todos los Estados miembros. Trabajamos muy de cerca con las autoridades griegas y Naciones Unidas para mejorar la situación en estos campamentos repletos de gente y reducir la presión al reubicarlos y al devolverlos a sus países.

¿Quién es en definitiva el responsable de la situación en Grecia?

El gobierno griego es, por supuesto, responsable de la situación en Grecia, pero no puede actuar solo. Tenemos que mostrar solidaridad. La Comisión de la UE paga una gran suma de dinero y brinda ayuda práctica, personal que trabaja las 24 horas para ayudar. También involucramos a agencias de ayuda y las Naciones Unidas para ayudar allí. El gobierno griego es responsable, pero todos somos responsables de mostrar solidaridad práctica con los griegos y los refugiados en los campamentos abarrotados de gente.

*Ylva Johansson (56) es la comisaria de Interior y Migración de la UE. Esta sueca socialista está al cargo desde diciembre de 2019.

