Maya Angelou, primera mujer negra en moneda de cuarto de dólar

Angelou aparece en el reverso de la moneda de cuarto de dólar mientras que en el anverso aparece un retrato del primer presidente de EE. UU., George Washington.

"Cada vez que realizamos el rediseño una moneda o un billete, tenemos la oportunidad de decir algo de nuestro países - lo que valoramos, y cómo hemos avanzado como sociedad", señaló la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, en un comunicado.

Angelou, que murió en 2014, a los 86 años, fue una activista por los derechos civiles y poeta conocida por obras como "I Know Why the Caged Bird Sings" (1969).

La nueva moneda forma parte de un nuevo programa del Tesoro de EE. UU., que sacará cinco versiones de monedas de 25 centavos celebrando a otras cuatro mujeres referentes en la historia reciente del país en áreas como la ciencia, política o cultura.

El presidente Barack Obama entregó la Medalla de la Libertad 2010, el mayor honor civil de EE. UU., a la célebre poeta y activista por los derechos civiles Maya Angelou.

Entre ellas, Sally Ride, la primera mujer astronauta; Wilma Mankiller, la primera mujer jefe de la Nación Cherokee; Anna May Wong, la primer estrella china-estadounidense de Hollywood; y Nina Otero-Warren, una líder del movimiento sufragista en Nuevo México.

El objetivo es diversificar las imágenes y referencias usadas en las monedas y billetes de curso legal en Estados Unidos, dado que la mayoría de ellas corresponden a hombres blancos.

La Administración del presidente estadounidense, Joe Biden, ha señalado su intención de conseguir que Harriet Tubman, una esclava afroamericana que se convirtió en abolicionista, sea la imagen de los nuevos billetes de 20 dólares en el futuro próximo.

