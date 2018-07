Masivas protestas en Rusia por aumento en edad de jubilación

La semana en imágenes (del 25 de junio al 1 de julio de 2018)

Pence recomienda a centroamericanos que no se arriesguen por entrar a EE.UU.

En su primera parada en Brasil, Pence hizo un abierto llamado a los centroamericanos, les pidió que "no arriesguen sus vidas o las de sus hijos" intentando llegar a Estados Unidos por medio de traficantes de personas. "Si no tienen condiciones de entrar legalmente, no vengan. Construyan sus vidas en sus patrias", dijo. (26.06.2018)