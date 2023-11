El club Hapoel Tel Aviv llora a conocido aficionado

Estamos marchando hacia adelante

Hacia las puertas del estadio

Llevando un pañuelo rojo

Estamos rugiendo el himno

Nunca caminarás solo, Hapoel Tel Aviv

(Himno del club deportivo Hapoel Tel Aviv)

Tel Aviv es una ciudad en la que no faltan el grafiti y el arte callejero. Sin embargo, en las últimas semanas, muchos de sus muros se han cubierto de nombres: los de los aficionados del Hapoel Tel Aviv, asesinados por Hamás el 7 de octubre.

Uno de los nombres escritos en las paredes de la autoproclamada "ciudad que nunca duerme” es el de Omer Hermesh. Originario del kibutz Kfar Aza, Hermesh se encontraba entre los aficionados más conocidos del club.

"Para siempre rojo” se lee en una pared dedicada solamente a Hermesh. El grupo del club "Ultras Hapoel", lo firmó, citando el himno del equipo: "You'll never walk alone” (Nunca caminarás solo).

Omer Hermesh fue fan del Hapoel Tel Aviv durante toda su vida. Imagen: privat

Ataque de Hamás al kibutz Kfar Aza

En la mañana del 7 de octubre de 2023, luego de que la organización terrorista Hamás entró en territorio de Israel, Hermesh posteó en Facebook que había sido herido como resultado de los disparos de la organización radical islamista, pero que sobrevivió al ataque.

"Soy afortunado de estar vivo”, escribió. "En cuanto a mis heridas, no se preocupen. Puede que mi mano esté llena de sangre, pero se coaguló de inmediato". Esa fue la última señal de vida de Hermesh. El 18 de octubre, 11 días después de su desaparición, su cuerpo fue identificado, lo que causó conmoción entre los seguidores de Hapoel Tel Aviv en todo el país.

"Algo faltará para siempre”

Según Uri Maiselman, que conocía a Hermesh desde sus visitas de niño a Kfar Aza, el aficionado era conocido por dar a los seguidores del club un sentimiento de pertenencia. Una forma era llamarlos con apodos. En el funeral, se pidió a la gente que escribieran el apodo que Hermesh les había puesto en una cartulina, y que la mostraran para que todos la vieran. Lo hicieron unas 70 personas.

"La gente sentía de algún modo que alguien los veía y les prestaba atención, que para Omer, ellos eran alguien”, dijo Maiselman a DW.

Lucy Joshua, otro fan del Hapoel Tel Aviv, dijo que, aunque no conoció a Hermesh personalmente, sentía que él era una parte importante del apoyo que recibía el Hapoel. "Él no me puso un apodo”, dijo a DW, "pero uno sentía que siempre estaba allí”.

John es un seguidor habitual del Hapoel Tel Aviv y también es miembro de la minoría árabe de Israel. Habló con DW con la condición de que no se revelara su nombre real. "No conocía personalmente a ninguna de las víctimas, pero, en cierto modo, siento que sí las conocía", dijo. Los rostros, las voces, son familiares para todos los aficionados que asisten a un partido, señaló. "Definitivamente, algo faltará para siempre."

Hinchas del Hapoel Tel Aviv, afectados por ataques de Hamás

Hemos viajado por todo el país.

En todas partes, en cada rincón,

El corazón es rojo, el nombre: Hapoel.

Y nuevamente se escucha la melodía.

En lugar de estar en estadios de fútbol y canchas de básquetbol, los fans del Hapoel Tel Aviv tuvieron que viajar por todo el país por razones trágicas el mes pasado. En el funeral de Hermesh, miles de seguidores del Hapoel Tel Aviv cantaron el himno de su club. Los aficionados de otros clubes también se sintieron afectados por lo sucedido.

Unos 30 aficionados del club fueron asesinados el 7 de octubre por Hamás, al que la Unión Europea, Estados Unidos, Alemania, Israel y otros consideran una organización terrorista. Algunos más fueron llevados a Gaza como rehenes.

Según las autoridades israelíes, Hamás mató a más de 1.400 personas durante los ataques y el grupo militante tomó unos 240 rehenes.

Muchos aficionados del Hapoel Tel Aviv se encontraban entre las víctimas porque una gran cantidad de los seguidores del club viven en un kibutz, una forma de comunidad en la que todos trabajan juntos, aportando sus habilidades de forma voluntaria y no competitiva.

"Hapoel Tel Aviv es un club establecido a partir del movimiento obrero y, tradicionalmente, también lo eran los kibutz", explicó Lucy Joshua, fanática del Hapoel desde hace mucho tiempo.

Algunos kibutz afectados por los ataques del 7 de octubre fueron Nir Oz, Be'eri y Kfar Aza, donde vivía Hermesh.

Un muro en Tel Aviv cubierto de graffitis en memoria de Omer Hermesh.

¿Está amenazada la convivencia en las gradas de la tribuna?

Nuestro hogar es Ussishkin

Nunca lo reemplazaremos

Te amamos Hapoel

¡Los Diablos Rojos!

Los seguidores del Hapoel Tel Aviv son conocidos por su diversidad, y es uno de los dos clubes (el otro es el Maccabi Haifa) que se destacan por tener un número significativo de fans entre los árabes israelíes. A pesar de que la actual guerra entre Israel y Hamás ha provocado una ola de racismo contra los ciudadanos israelíes de ascendencia palestina, los tres aficionados del Hapoel Tel Aviv con los que habló DW no esperan que cambie el carácter tolerante de sus seguidores.

"Somos fuertes, y esto sólo nos hará más fuertes", dijo John, mencionando también que muchos aficionados del Hapoel de la minoría árabe se unieron a sus amigos judíos desde las gradas y asistieron a los funerales.

Los aficionados del Hapoel Tel Aviv siguieron a su equipo de baloncesto a un partido fuera de casa, en Hamburgo, la temporada pasada. Imagen: Marcus Brandt/picture alliance/dpa

"El amor por el Hapoel Tel Aviv es lo único que nos importa, y esto nunca cambiará", añadió.

"El Hapoel también es Yaffo", dijo Maiselman, pensando en el día después del fin de la guerra. Yaffo es la parte de Tel Aviv en la que conviven judíos y árabes. El área está cerca del Estadio Bloomfield del club.

"Eso no significa que todo será perfecto, porque en este país nada es perfecto, pero estar unidos da fuerza a la gente". Lucy Josué está de acuerdo con eso: "Para nosotros no importa de dónde eres ni quién eres, siempre y cuando seas del Hapoel", afirmó.

"Como dijo una vez el propio Omer Hermesh: "¡Podemos ser famosos por ser duros con nuestras palabras, pero no somos racistas!"

(cp/ers)