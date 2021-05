Martin Bashir se disculpa por entrevista con princesa Diana

El periodista de la BBC Martin Bashir -que engañó a la princesa Diana para obtener una entrevista en 1995- se disculpó este domingo (23.05.2021) con los príncipes William y Harry, pero considera "irrazonable" vincular sus actos con la muerte de su madre.

Más de 25 años después de una entrevista que fue explosiva para la monarquía británica, un informe independiente denunció los métodos "engañosos" empleados por Bashir para conseguirla, lo que llevó a la BBC a disculparse.

El hermano de Diana, Charles Spencer, había afirmado que Bashir le mostró extractos de cuentas, que resultaron ser falsos, en los que se demostraban que los servicios de seguridad pagaban a dos personas de la corte para espiar a su hermana. Eso fue lo que le llevó, según él, a presentar el periodista a Lady Di.

Las disculpas de Bashir

Bashir, entrevistado por el Sunday Times, dijo que "lo lamenta profundamente" por los hijos de la princesa, William y Harry. "Nunca quise perjudicar a Diana de ninguna manera y no creo que lo hayamos hecho", declaró al periódico.

"No creo que se me pueda responsabilizar de muchas de las cosas que sucedieron en su vida y de los complejos problemas que rodearon esas decisiones", declaró Bashir y agregó que cree "que sugerir que soy individualmente responsable es irrazonable e injusto". El periodista dijo que lamentó las cuentas falsas, pero aseguró que no tenían "nada que ver" con las revelaciones hechas durante la entrevista.

La entrevista de 1995 fue vista por casi 23 millones de espectadores en el Reino Unido. Se llevó a cabo siguiendo las condiciones impuestas por Diana, afirmó, y los dos siguieron siendo amigos después. "Mi familia y yo la adoramos", añadió Bashir y reveló que la princesa Diana visitó a su esposa e hijo recién nacido en el hospital y que organizó una fiesta de cumpleaños para uno de sus hijos en el Palacio de Kensington.

Diana afirmó que había "tres personas" en su matrimonio - en referencia a la relación de Charles con Camila Parker Bowles - y reconoció haber cometido adulterio. Bashir era poco conocido en ese momento, pero después tuvo una carrera exitosa. El periodista trabajó más tarde para la BBC como corresponsal para los temas de religión hasta que dimitió la semana pasada por motivos de salud.

ama (afp, reuters)