Martín Vizcarra cuestiona legitimidad de nuevo Gobierno peruano

Tres días después de ser destituido en un juicio político relámpago, el expresidente peruano Martín Vizcarra cuestionó este jueves (12.11.2020) la legalidad y legitimidad del nuevo Gobierno de Manuel Merino y llamó a sus compatriotas a protestar pacíficamente en las calles.

"La legalidad está en cuestión y la legitimidad, que la da el pueblo, la estamos viendo en las calles" con las manifestaciones contra Merino, dijo Vizcarra a periodistas al ingresar a la fiscalía a declarar sobre la causa de presunta corrupción que le valió su destitución.

El Congreso destituyó a Vizcarra la noche del lunes por "incapacidad moral" al cierre de un segundo juicio político en su contra en menos de dos meses, tras denuncias de que había recibido sobornos para autorizar obras públicas cuando era gobernador de la región sureña de Moquegua en 2014, cargos que él niega.

"Incluso la OEA ha solicitado el pronunciamiento del Tribunal Constitucional" sobre la legalidad de la destitución, acotó el popular expresidente, en referencia a un comunicado del secretario general, Luis Almagro.

"Estamos preocupados por la situación política del Perú", subrayó Vizcarra, un político que carece de partido y de bancada en el Congreso, pero con niveles récord de apoyo ciudadano, según las encuestas.

Vizcarra defendió el derecho de los peruanos a protestar contra Merino, lo que ocurre diariamente desde el martes en las calles de Lima y otras ciudades, y exhortó a que las manifestaciones sean pacíficas.

Ver el video 42:36 Compartir A fondo - Crisis en Perú: ¿Golpe institucional? Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Meneame Digg linkedin Sonico Newsvine Enlace permanente https://p.dw.com/p/3lD90 A fondo - Crisis en Perú: ¿Golpe institucional?

Fiscalía pide impedimento de salida del Perú para Martín Vizcarra

Por otra parte, el fiscal Germán Juárez solicitó impedimento de salida del país por 18 meses para Vizcarra, tras interrogarlo este jueves sobre la denuncia de los presuntos sobornos recibidos.

Juárez hizo la solicitud este jueves, a pesar de que Vizcarra entregó su pasaporte y certificó su arraigo familiar y laboral en el país, y la medida será resuelta el viernes por un juez, según informó RPP Noticias.

El caso abierto en forma preliminar contra Vizcarra se remonta a los años en que estuvo al frente del Gobierno regional de Moquegua y se aprobó la adjudicación de los proyectos de irrigación Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua.

Según las declaraciones de aspirantes a colaboradores de la fiscalía, Vizcarra recibió 2,3 millones de soles (600.000 dólares) en sobornos para favorecer a las empresas ganadoras, las cuales también son investigadas por supuestamente pertenecer al "club de la construcción", compañías que se disputaron obras públicas a cambio de aportes ilegales.

Vizcarra acudió precisamente este jueves al despacho de Juárez para responder sobre las pesquisas en su contra y dijo a los periodistas que iba a dar "toda la información que requiera".

El último martes, un día después de ser depuesto por el Congreso, el exmandatario dejó su pasaporte con el fiscal para demostrar que no tiene intenciones de dejar el país.

"Como ciudadano, no voy a dejar el país, no voy a ir a ninguna embajada, no me voy a internar en ninguna clínica, voy a estar en mi domicilio contribuyendo con todas las investigaciones", expresó el exmandatario en alusión a las conductas que tomaron algunos de los investigados por corrupción en el país.

Asimismo, Vizcarra remarcó que "como muestra de absoluta transparencia, hemos solicitado que se levante mi secreto bancario y de las comunicaciones".

Ver el video 02:35 Compartir Peru: el congreso contra Vizcarra Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Meneame Digg linkedin Sonico Newsvine Enlace permanente https://p.dw.com/p/3l7Kx Vizcarra es suspendido de su cargo

Merino se rodea de un gabinete conservador

Por su parte, el presidente de Perú, Manuel Merino, tomó el juramento a los integrantes del Consejo de Ministros que estará encabezado por Antero Flores-Aráoz, tres días después de asumir la Presidencia del país tras la destitución de su antecesor Martín Vizcarra.

Merino dijo haber convocado a profesionales sin distinciones por el color político, y pidió a la población tener la tranquilidad y seguridad de que en todos los sectores se asume la tarea de forma responsable.

Sin embargo, el gabinete por el mandatario está conformado en su mayoría por hombres (11, frente a 7 mujeres), profesionales de carrera en sus especialidades, algunos exministros y exviceministros de los Gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (1985-1990 y 2006-2011) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) vinculados con sectores políticos conservadores.

Además, representantes de sectores empresariales y gremios industriales también tienen su hueco en el Gobierno.

Merino remarcó que se trata de un Gobierno de transición, que respeta las elecciones convocadas para el 11 de abril de 2021 y que entregará al que resulte ganador el 28 de julio del mismo año.

FEW (AFP, EFE)