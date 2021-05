Marina Abramovic, Premio Princesa de Asturias de las Artes 2021

Marina Abramovic en el Bundeskunsthalle de Bonn

1973: Dolor

“Yo sentí que mi cuerpo no tenía límites, que el dolor no importaba, que nada importaba. Y esa sensación era embriagadora. En ese momento me percaté de que había encontrado mi medio de expresión”, escribió Marina Abramović en su autobiografía. Esta imagen documenta una de sus primeros performances: armada con diez cuchillos y dos grabadoras, Abramović mostró tempranamente de lo que era capaz...