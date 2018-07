Mariano Rajoy: "Dejamos una España mucho mejor"

El expresidente del Ejecutivo español Mariano Rajoy se despidió hoy de sus compañeros del Partido Popular con una firme defensa de los logros conseguidos durante su Gobierno, en un discurso en el que criticó también la moción de censura con la que el socialista Pedro Sánchez le apartó del poder.

"Nos sobra razón para decir que dejamos una España mucho mejor que la que nos encontramos. Incomparablemente mejor", dijo ante los miembros del PP (centro-derecha) presentes en el congreso extraordinario que se celebra en Madrid, en el que mañana sábado se elegirá a su sucesor al frente de la formación.

En la recta final del discurso de su despedida, dijo que se va como líder, pero que eso no significa que abandone el partido. "Me aparto, pero no me voy", ha aseverado, tras puntualizar que espera que se interprete "bien" esta afirmación.

Rajoy arremetió duramente contra la "confabulación" que provocó su salida del Ejecutivo, tras la moción de censura socialista presentada en su contra el pasado 1 de junio, pero aseguró que "cuando las cosas se tuercen" se mira de nuevo al PP. "Volverán a buscarnos", afirmó.

La batalla final para elegir a su sucesor se dirimirá mañana entre la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, que obtuvo el 36,95 por ciento de los apoyos de los afiliados en una primera votación, y Pablo Casado, miembro de la dirección y portavoz del PP, que quedó segundo con el 34,27 %.

El ganador lo decidirán, en voto secreto, los compromisarios del partido, tras una campaña que ha transcurrido entre los ataques de ambos candidatos, tensión creciente y guerra de números sobre el supuesto apoyo mayoritario a uno y otro.

Quien resulte elegido tendrá el reto de que el PP, acosado por casos de corrupción, recupere al menos parte de los tres millones de votos perdidos en los últimos años y gane las próximas elecciones generales -en 2020 como muy tarde- para regresar al Gobierno de España.

Mariano Rajoy (Santiago de Compostela, 1955), que llevaba casi 40 años en política, presidió el Partido Popular desde 2004 y el Ejecutivo español desde diciembre de 2011 hasta el pasado 1 de junio.

EL(efe, dpa)

